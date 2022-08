Mulher é presa levando menor de idade ilegalmente até o Mato Grosso

Uma mulher de 43 anos, foi presa na tarde de ontem (18), viajando ilegalmente com uma criança de 7 anos em um ônibus interestadual, na BR-163, em Campo Grande. Aos policiais, a acusada relatou aos policiais que não era mãe do menino, mas estava levando o garoto até o município de Sorriso (MT), onde a criança seria adotada. Ela não possuía nenhuma documentação de autorização para a viagem.

O flagrante aconteceu no km 493, quando policiais rodoviários federais (PRF) abordaram um ônibus que realizava o itinerário Porto Alegre (RS) a Santarém (PA). Em vistoria ao veículo, os policiais realizaram entrevista com os passageiros. Ao chegar na mulher, disse que não era mãe do menino, mas estava levando ele até ao interior do Mato Grosso onde seria adotado. Questionado se possuía documento da criança, a mulher negou, onde foi autorizada a acompanhar os policiais até uma delegacia.

Após ser encaminhada a delegacia, a mulher disse aos policiais da PRF, que ficou sabendo de sua ex-cunhada que a mãe da criança estava dando o seu filho para adoção. Ao conversar com a sua irmã no Mato Grosso, disse que estava interessada em adotar a criança. Ainda no interrogatório, a mulher disse que foi até um cartório junto com a mãe do menino e fez uma procuração pública, autorizando a viajar com o garoto. Após isso, sem ler o documento, acreditou que poderia viajar e entregar o garoto para seu irmão, sem nenhum tipo de problema.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso. Após o flagrante, policiais entraram em contato com a Vara da Infância e Juventude, onde foi confirmado que não há nenhum registro de processo sobre adoção para a criança.

A mulher e a criança foram levados à Polícia Civil. A suspeita responderá pelo crime de tráfico de menores.

Segundo a PRF, o primeiro passo para quem quer adotar uma criança é procurar a Vara de Infância e Juventude e entrar com um pedido de adoção.