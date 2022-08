Colisão entre aviões de pequeno porte deixam três mortos

A colisão entre dois aviões de pequeno porte causou a morte de três pessoas. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (18), na Califórnia, nos Estados Unidos, próximo ao Aeroporto Municipal de Watsonville. Não houve feridos no solo, após a queda das aeronaves.

De acordo com informações da FAA (Administração Federal de Aviação), os aviões eram um monomotor Cessna 152, com uma pessoa a bordo, e um bimotor Cessna 340, com duas pessoas, que acabaram colidindo durante a descida final. Foi confirmado pelo presidente da câmera de Watsonville, Eduardo Montesino, que um animal de estimação também estava a bordo de um dos aviões e também acabou morrendo.

O especialista em aviação, Mike McCarron, explicou que o Aeroporto de Watsonville, assim como diversos aeroportos menores, é um aeródromo não controlado. Sendo assim, não há uma torre de controle para auxiliar os pilotos. “Os próprios pilotos limpam o espaço aéreo para todas as suas manobras”, disse.

As autoridades de Watsonville prestou as condolências aos familiares das vítimas. “Estamos absolutamente tristes ao saber do trágico incidente que tirou a vida de várias pessoas. A cidade de Watsonville envia suas mais profundas condolências aos amigos e familiares daqueles que faleceram”.

AS investigações sobre o acidente, para apurar o que aconteceu na colisão, serão conduzidas pela FAA em conjunto com o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes.

Leia mais: Família encontra restos mortais em malas leiloadas

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.