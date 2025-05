Homem é encontrado morto em quarto com marcas no corpo em Três Lagoas

Um homem de 51 anos foi encontrado morto na manhã deste domingo (4), dentro de sua residência no bairro Jardim Cangalha, em Três Lagoas, cidade localizada a 338 quilômetros de Campo Grande. A vítima, identificada como José Ferreira dos Santos Neto, estava caída ao lado da cama, em meio a uma poça de sangue.

De acordo com informações, o corpo de José apresentava diversos hematomas no abdômen, nas pernas e nas axilas, mas não havia sinais aparentes de cortes ou ferimentos abertos. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas o homem já estava sem vida quando o socorro chegou ao local.

Familiares relataram que José fazia uso frequente de bebidas alcoólicas e sofria de cirrose (doença crônica do fígado). Segundo os parentes, ele não saiu de casa na noite anterior e também não reclamava de dores. Contudo, na manhã do domingo, ele ligou para o irmão dizendo que não estava se sentindo bem.

O irmão foi até a residência e encontrou José ainda com sinais vitais, mas muito debilitado e coberto de sangue. Imediatamente, acionou o Samu e o Corpo de Bombeiros. As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas, e o caso deve ser investigado para apurar a causa exata do óbito.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram