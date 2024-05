Prefeitura assina ordens de serviço para reforma de três terminais de Campo Grande 

A obra tem previsão inicial de ser executada em até 180 dias

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito e da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos assinou nesta semana a ordem de serviço para início das obras de reforma dos terminais de transbordo do transporte coletivo General Osório, Nova Bahia e Guaicurus.

O objetivo é proporcionar mais conforto e segurança aos usuários do Sistema Municipal do Transporte Coletivo de Campo Grande.

No terminal General Osório, construído em 1991, será investido R$ 1.466.202,35 e no Nova Bahia, construído em 2000, investidos R$ 985.320,35. Esta será a primeira vez que esses locais receberão reforma geral e revitalização. A obra tem previsão inicial de ser executada em até 180 dias, conforme o contrato.

Já no Terminal Guaicurus, que recebe em média 33 mil passageiros diariamente, vai receber um investimento de R$ 370.412,92.

Será feita a pintura geral, reforma de toda rede hidráulica, elétrica, assim como a implantação do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas, requalificação da cobertura (substituição de telhas, calhas, etc), recuperação da estrutura dos banheiros e demais mobiliários vandalizados, implantação de piso tátil, acessibilidade e instalação de mapas táteis para orientar os usuários com deficiência visual, bicicletário, construção de guaritas, construção de posto da guarda civil metropolitana, instalação de gradis para fechamento dos terminais e demais melhorias necessárias para a circulação dos passageiros e trabalhadores do transporte coletivo.

Com informações Prefeitura Municipal de Campo Grande