15 toneladas de maconha são incineradas em Dourados

Na última terça-feira (14), a quantia de 15 toneladas de maconha foram incineradas nas instalações da Empresa JBS, na cidade de Dourados. A incineração teve início às 08hs, esses ilícitos são frutos de uma apreensão de drogas que era transportada em um caminhão de melancias com destino o Estado de São Paulo.

Nessa apreensão, quatro homens foram presos. A incineração foi uma operação conjunta com equipes da Polícia Rodoviária Federal, a queima da droga teve seu término já por volta das 16hs, face a grande quantidade apreendida.

