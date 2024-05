Homem é preso por estupro de vulnerável em Bonito

Operação Caminhos Seguros 2024 prendeu na quarta-feira (15) mais um homem, este de 31 anos) pelo crime de Estupro de Vulnerável. O mandado informa que o indivíduo foi sentenciado definitivamente a 8 anos de prisão.

O indivíduo foi localizado pelos policiais na Av. Heron do Couto, vila Marambaia, e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Bonito para as providências cabíveis. Os esforços de hoje continuarão durante todo o período da Operação, visando o combate a esses graves crimes e a proteção integral de nossas crianças e adolescentes.

A prisão ocorreu por meio da Delegacia de Bonito, Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), e Guarda Municipal de Bonito. Durante o mês de maio a DEPCA participa da Caminhos Seguros 2024, com foco no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.

