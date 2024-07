Menino de 9 anos ferido por peça que se desprendeu de caminhão continua em coma na Santa Casa

A criança seguia viagem de ônibus para Coxim junto a mãe quando foi atingida pelo objeto que atravessou a janela

Segue em coma na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa, garoto de 9 anos que foi atingido por um objeto perfurante na cabeça que atravessou a janela do ônibus, enquanto seguia viagem junto à mãe para Coxim, nessa terça-feira.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) a criança foi atendida pela equipe CCRMSVia, concessionária que atende a rodovia, e foi levada em estado grave para o hospital de Coxim, sendo transferido horas depois para o hospital Santa Casa em Campo Grande.

Os policiais suspeitam que o objeto tenha se soltado de uma carreta que fazia um cruzamento contrário a pista.

