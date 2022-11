Curso gratuito de inglês é oferecido pela Biblioteca Isaias em dezembro

Em dezembro, durante os dias 09, 10, 16 e 17, das 8h às 11 horas, a Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaías Paim irá oferecer um curso de incentivo prático voltado para o inglês, que tem como objetivo despertar o interesse da comunidade local em aprender a língua. No primeiro momento, o foco será na compreensão e conversação de palavras cognatas com a língua portuguesa, além de expressões usadas em situações diárias.

Em uma realidade onde ter domínio da língua inglesa pode significar um salário até 30% maior, saber inglês é uma boa opção para integrar o perfil e currículo profissional. Pensando nisso, o curso também irá auxiliar na oportunidade de ampliar parcerias e em melhorar a qualidade de vida da população local, que sendo inserida agora em um processo de aprendizagem de forma prática e incentivadora, poderá ingressar em estudos mais formais e complexos futuramente.

Quem será o responsável por ministrar o curso é o professor Riberto Pereira de Freitas, graduado em História pela UFMS e com experiência em intercâmbio cultural em língua inglesa na EC MALTa, em Malta.

O curso conta com 20 vagas e carga horária total de 14 horas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de forma remota, pelo telefone (67) 3316-9161 ou presencialmente, na Biblioteca Isaias Paim, que fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, em Campo Grande, MS.

