Prefeito de Ponta Porã lamenta morte e acompanha velório do prefeito do Paraguai

Hélio Peluffo Filho (PSDB) acompanhou neste domingo (22) o velório de José Carlos Acevedo, prefeito da cidade paraguaia vizinha de Ponta Porã, Pedro Juan Caballero. Mais cedo, o prefeito de Ponta Porã lamentou a situação nas redes sociais.

Segundo o chefe da cidade que faz fronteira com o Paraguai, “hoje perdemos um grande amigo e a fronteira fica sem um líder que sempre trabalhou pelo seu desenvolvimento. Lamentamos profundamente a morte do prefeito de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo. Nosso pesar e solidariedade aos familiares, amigos e ao povo da fronteira. Que Deus console os corações enlutados e traga paz para nossas comunidades.”

“Nossa fronteira se une no sentimento de tristeza pela perda do nosso amigo, José Carlos Acevedo. Aqui com seu irmão, o governador de Amambay, Ronald Acevedo.”, postou em seu Facebook.

O cortejo para sepultamento do prefeito de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo foi organizado para percorrer 9 quilômetros entre a cidade paraguaia e a brasileira de Ponta Porã.

A primeira parada do cortejo foi na Rádio La Voz del Amambay, onde trabalhou como diretor artístico. A iniciativa é para que ele receba a homenagem dos funcionários e ex-colegas de trabalho. De lá, o corpo seguiu para a Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Ponta Porã.

Acesse também: Idoso morre no hospital após acidente entre carro e carreta na rodovia BR-158

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.