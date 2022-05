Cachorro babando: saiba quando é motivo para se preocupar com a saúde do pet

A saliva do cachorro, assim como a nossa, tem diversas funções. Ela lubrifica a boca do animal, ajuda na digestão dos alimentos, regula o pH do estômago, baixa a temperatura do corpo em dias muito quentes, deixa o olfato mais potente e sinaliza que o cãozinho está interessado em algo, como uma comida apetitosa ou um brinquedo. Por todas essas razões, é normal que a baba de cachorro esteja sempre presente, deixando seus “lambeijos” molhados.

Porém, quando há alterações na consistência e aparência da saliva, ou quando ela se torna muito abundante, é melhor ficar alerta: esse pode ser um sintoma de que algo não vai bem com a saúde do cachorro.

Cachorro babando muito: o que pode ser?

O excesso de saliva nem sempre é motivo para preocupação. Existem algumas raças de cachorro que naturalmente babam mais que as outras, como o são-bernardo, o boxer e o bulldog inglês, por exemplo, por razões anatômicas.

Durante o verão, se a cidade onde você mora for muito quente, também é comum observar o cachorro babando mais e mantendo a boca aberta por mais tempo. É uma forma que os cães encontram para regular a temperatura corporal. Nesse caso, você pode ajudar levando o pet para a sombra, ligando um ventilador para ele e oferecendo água fresca ou até mesmo água de coco, que tem um alto poder de hidratação.

Outra situação em que é normal observar o cachorro babando mais é durante o passeio, quando ele avista outros cães e se sente entusiasmado, ansioso ou estressado. Se você observar hipersalivação em situações diferentes dessas, a melhor coisa a fazer é procurar um veterinário.

Alterações na saliva e no comportamento que inspiram cuidados

A saliva do cachorro, em situações normais, é transparente, fluida e engolida sem problemas, mesmo que às vezes pingue um pouco no chão. Mas se, de repente, você notar o cachorro babando muito, pode começar a investigar se ele ingeriu algo indevido, como pedaços de brinquedo, por exemplo, se há alguma ferida no interior de sua boca ou sinal de picada de insetos.

Veja a seguir mais algumas possíveis causas para um cachorro babando muito e os sintomas que, quando aparecem, indicam gravidade:

Dificuldade para engolir causada por tumores ou outro tipo de obstrução; Presença excessiva de tártaro nos dentes;Problemas neurológicos, renais ou hepáticos.

Cachorro babando espuma

Esse pode ser um sinal de que o cachorro está tendo uma convulsão. O sintoma geralmente vem acompanhado de rigidez muscular, perda de consciência e contrações musculares involuntárias. Corra para o veterinário imediatamente.

Cachorro babando e tremendo

A intoxicação alimentar em cachorros costuma provocar tremores, além de aumentar a quantidade de saliva produzida. Alimentos tóxicos para cães, assim como plantas, produtos de limpeza ou venenos, podem despertar essa reação no organismo canino. Muita atenção!

Cachorro com baba gosmenta

Qualquer que seja a apresentação da saliva – se não for transparente e fina – é um sinal de alerta para que você leve o seu cachorro imediatamente ao veterinário. Doenças graves como a raiva e a cinomose também têm a hipersalivação como sintoma.

Texto da Redação, Caderno Viver Bem