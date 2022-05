Polícia Civil prende autor de homicídio portando arma de fogo em Dourados

A Polícia Civil conseguiu capturar na sexta-feira um homem acusado de ser o executor do homicídio de Bruno Dauzacker Ferreira, com três disparos de arma de fogo, em dezembro de 2022 em Dourados, a cerca de 228 quilômetros de Campo Grande.

Após, a expedição do mandado de prisão preventiva, pela Vara do Júri da Comarca de Dourados, a equipe SIG (Seção de Investigações Gerais) intensificou as buscas pelo autor naquela semana.

O NRI (Núcleo Regional de Inteligência) chegou até a informação que o foragido da justiça estaria trabalhando em um estabelecimento comercial no período noturno na Vila Industrial em Dourados-MS.

Contudo, as equipes passaram a monitorar o local e goram até o local pcom a notícia de que o autor andava armado e que poderia tentar fugir. Por volta das 19h30min, os policiais civis conseguiram capturar o investigado.

Com ele, foi encontrado uma pistola da marca Taurus, calibre 9mm, modelo 24/7, com dois carregadores e 15 munições, além de um documento de habilitação com a foto do autor.

Aos policiais, ele confessou que era falso e que teria adquirido para não ser descoberta a sua verdadeira identidade. Diante dos fatos, o autor foi conduzido até a delegacia onde foi preso.