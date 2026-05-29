Ícone restaurado da Padroeira de MS será apresentado em procissão em Campo Grande

Programação no Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro celebra a fé e os 160 anos da devoção redentorista

O Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro realiza, no dia 7 de junho, uma programação com procissão e missa, em Campo Grande.

A programação, que contará com a apresentação do quadro restaurado da Padroeira de Mato Grosso do Sul, começa às 8h, com a Exposição Histórica. Às 9h, os fiéis saem em procissão, rememorando simbolicamente a chegada dos primeiros missionários redentoristas e do ícone da Mãe do Perpétuo Socorro.

A caminhada de oração passará pelas avenidas Calógeras e Afonso Pena até o Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde será celebrada a Santa Missa.

O momento mais aguardado pelos fiéis será a entronização do ícone histórico durante as celebrações da IX Festa da Padroeira de Mato Grosso do Sul.

A celebração conta com apoio da Fundação Municipal de Cultura de Campo Grande e da Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Mato Grosso do Sul.

Guardado há décadas pela comunidade redentorista, o ícone histórico faz parte da trajetória de fé da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro desde os primeiros anos da presença missionária redentorista em Campo Grande.

Com o passar do tempo, a obra sofreu um processo natural de oxidação, comprometendo a vivacidade original das cores e dos detalhes artísticos.

A restauração foi realizada pela conservadora-restauradora Silvia Regina Karps, em São José dos Campos (SP), após indicação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. O trabalho integra as celebrações dos 160 anos da devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro por meio do ícone e da espiritualidade redentorista.

O retorno do ícone restaurado acontecerá na Plataforma Cultural, antiga estação ferroviária de Campo Grande, local carregado de significado histórico para a missão redentorista em Mato Grosso do Sul. Foi por aquele espaço que passaram, desde a década de 1930, os missionários redentoristas enviados para evangelizar a região.

O momento será uma celebração da devoção, da memória e da história do povo sul-mato-grossense com a Mãe do Perpétuo Socorro.

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