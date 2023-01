Homem é esfaqueado por esposa após briga em boca de fumo

Um homem, de 42 anos, acabou esfaqueado pela esposa, 40, na manhã de hoje (3), em Chapadão do Sul, distante a 300 quilômetros de Campo Grande. O caso ocorreu após briga em uma boca de fumo.

A polícia foi acionada por volta das 11h, quando testemunhas relataram sobre gritos vindos da residência. Ao chegarem ao local, encontraram a casa bagunçada e diversos objetos quebrados.

O Conselho Tutelar precisou ser acionado, pois na casa havia um bebê de aproximadamente seis meses chorando. A mulher contou para os agentes que teve uma briga com o marido e acabou o esfaqueando. Ele foi socorrido por terceiros e levado para o hospital da cidade e não se sabe o estado de saúde da vítima.

A mulher ainda confessou trabalhar para outra mulher fazendo o tráfico ‘formiguinha’. A droga encontrada na casa e os objetos foram apreendidos e a autora levada para a delegacia.

