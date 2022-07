Com 100 dias de gestão, prefeita Adriane Lopes realiza trajeto por obras da cidade

A prefeita Adriane Lopes completa hoje (13) a marca de 100 dias à frente da Prefeitura de Campo Grande. Nesta data ela percorreu pontos da cidade que representaram um avanço urbano. Ao longo do trajeto ela conversou com funcionários que realizavam obras do reviva Campo Grande, assim como cedeu entrevistas e apresentou outras realizações de seu mandato.

O percurso começou na antiga rodoviária, região que será alavancada com as obras. Em seguida, a prefeita e sua equipe passou pelas revitalizações na Rui Barbosa, que compreende 7,3 km, que vão da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul até a Avenida Rachid Neder. Ainda na região a prefeitura pretende entregar as obras do Reviva Campo Grande, até o final de agosto.

Com a entrega da Unidade de Saúde da Família no Bairro Jardim Presidente, a prefeita Adriane Lopes compareceu ao local em seu trajeto. A 4º parada foi na revitalização da rua das pracinhas, que fica no Nova Lima. Por último, ela se apresentou no CRAS do jardim Noroeste, já que na localidade, esta sendo construída uma praça de esportes. A prefeita esta empenhada em entregar essa obra também no final de agosto.

Nesses 100 dias de mandato, ela salientou as obras realizadas nas periferias do bairro, assim como as revitalizações realizadas sob sua coordenação.

“Quando a gente começou o projeto Todos em Ação, foi com a sensibilidade de ter ouvido algumas pessoas dizerem que nos bairros periféricos não haviam obras. Portanto, eu fui para essas regiões mostrar que tem grandes obras acontecendo em Campo Grande. Se você for no Nova Lima, você percebe que em cinco anos o bairro é outro. No bairro Nova Campo Grande, as pessoas davam uma volta de seis quilômetros e muitas vezes de bicicleta ou a pé. Hoje, aquela ponte que será entregue agora, vai diminuir o percurso da pessoas facilitando a vida delas.”

No bairro Nova Lima, ela ressaltou o projeto de pavimentar todas as ruas que não tem asfalto. Serão 30 km de pavimentação nesta etapa e 6 km de recapeamento, que serão entregues em cerca de dois anos.

A prefeita ainda reforçou os projetos no setor da saúde

“Nós pretendemos inaugurar, agora em agosto, duas novas unidades de saúde de atenção primária, onde mais de 25 mil famílias serão atendidas na região do Santa Emília, Jardim Presidente. Essas são obras muito positivas e fazem parte desses 100 dias de gestão.”

Perguntada sobre o cenário do transporte público, Adriane Lopes relembrou a parceria com o Governo do Estado.

“Nós fizemos uma composição, nós tivemos discutindo. E essa discussão foi muito positiva, tivemos parcerias. Fizemos uma construção positiva, em que nós não tivemos o aumento da tarifa e esse repasse para a população até dezembro. Esse congelamento foi muito importante e a parceria que foi construída com o Governo do Estado também. O Governo passa a subsidiar os alunos da rede estadual, como o município também contribui.”

Projeto Todos em Ação

Para chegar até a população e saber das reivindicações, a prefeitura criou, com 30 dias de governo, o projeto “Todos em Ação”, em que são oferecidos diversos serviços e ainda conta com o gabinete itinerante da prefeita, justamente onde são ouvidas as necessidades dos moradores de cada região da cidade. E para que consiga atender as demandas dos cidadãos campo-grandenses, Adriane tem pedido até mesmo celeridade nos processos.

O projeto está levando serviços diversos para a população. A ideia é que os contribuintes possam ter acesso aos mais de 70 serviços públicos das mais diversas secretarias. A ação fica por 15 dias em cada região.

Com informações de João Gabriel Vilalba e Rafaela Alves.

