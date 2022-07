Confira o resumo das principais novelas para esta quarta-feira

Novelas

O Cravo e a Rosa

Lindinha concorda em ajudar Joaquim. Cosme convence Batista de que Marcela trocou os presentes, já que Joana ganhou uma ratoeira. Januário beija Lindinha. Candoca e Dalva levam um bolo para Edmundo na cadeia. Edmundo divide o bolo e reza com os presos. Cornélio, Dinorá, Josefa e Heitor trocam presentes e ninguém gosta do que ganha, principalmente Dinorá, que ganhou um jogo de panelas. Candoca acaba com as esperanças de Celso. Bárbara e Lourdes não gostam da visita de Hildegard. Januário dá sua foto antiga para Joaquim e eles se emocionam.

A Favorita

Donatela surpreende Flora no banheiro do cinema e as duas saem juntas de carro. Dodi convence Salvatore a mudar novamente seu depoimento. Donatela coloca Flora para dirigir o carro e manda que ela cante. Donatela ameaça tirar a vida de Flora. Flora assume para Donatela que matou mesmo Marcelo. Flora promete que vai acabar com Donatela. Donatela relembra o passado. Lara desabafa com Gonçalo e Irene sobre a forma como falou com Donatela, ao acusá-la de assassina. Gonçalo a aconselha a se afastar de Flora e Donatela para não se machucar mais.

Além da Ilusão

Isadora vê imagens de Davi ao olhar para Joaquim. Matias admira Olívia, e Heloísa pede que a filha tenha cuidado com ele. Augusta conforta Davi, que sofre ao saber da infelicidade de Isadora. Violeta e Eugênio se beijam, e Úrsula os vê. Abel se interessa por Úrsula. Emília pega dinheiro em seu esconderijo. Santa é rígida com Julinha e Constantino, e Inácio fica penalizado. Úrsula tem um plano e manipula Abel. Bento conta à Padilha que escreveu para Lorenzo contando de sua volta ao Brasil. Joaquim beija Isadora, que troca o nome do marido pelo de Rafael.

Cara e Coragem

Pat, Ítalo e Rico convencem Moa a levar a pasta com a fórmula para a sede da Coragem.com. O médico de Alfredo pede novos exames. Anita avisa a Olívia sobre as intenções de Renan. Pat leva a parte que sobrou da fórmula para o cofre na sede da Coragem.com. Lou enfrenta Renan e afirma que não fará o teste com os bailarinos. Ítalo se enfurece com Moa ao saber que ele perdeu partes da fórmula. Jonathan avisa a Martha que retomará a pesquisa de Clarice e pede sigilo sobre os resultados. Martha recebe uma carta anônima delatando o caso de Leonardo e Regina.

Pantanal

Juma não demonstra nenhuma satisfação ao experimentar o vestido de noiva. Maria Bruaca sugere que Tenório contrate um peão para manter o gado na cerca. Jove esconde o filme onde está o registro do Velho do Rio, que fica decepcionado com a atitude do rapaz. O Velho do Rio comunica a Jove que ele nunca mais o verá. Nenhum dos peões de José Leôncio aceita trabalhar para Tenório. Maria Bruaca dorme com Alcides depois de ser expulsa do quarto por Tenório. Trindade diz a José Lucas que se o peão ganhar a sela do avô terá Juma em seus braços.

Carinha de Anjo

Vitor e Estefânia fazem uma brincadeira para revelarem o sexo do bebê para a família. O casal revela que Estefânia está grávida de trigêmeos, duas meninas e um menino. Todos comemoram. Rogério e Cassandra conversam. O rapaz diz que a garota precisa parar de implicar com todos. Cassandra pede uma chance para Rogério. O rapaz diz que se ela parar de ter comportamentos de uma criança birrenta ele poderá dar uma chance para os dois se conhecerem melhor. Haydee chora compulsivamente em casa ao acreditar que perdeu o amor de sua vida devido ao seu passado.