Dia Mundial do Rock: Confira receitas inspiradas em bandas do rock

Esta quarta-feira (13) é marcada pelo Dia Mundial do Rock. Muitos comemoram a data indo a shows, festas e ouvindo uma boa música do gênero mas, que tal inovar e fazer uma sessão de comidinhas em casa? Confira estas receitas inspiradas em grandes nomes do rock e arrase no rock’n’roll!

NACHOS DEL PUEBLO – Red Hot Chilli Peppers

Ingredientes:

10 tortillas de milho

200g de queijo muçarela ralado

150g de carne picante

150g de feijão

1 tomate picado

1 pote de queijo cheddar cremoso

200g de guacamole

Azeitonas

Óleo para fritar

Modo de Preparo:

Para fazer os nachos, corte as tortillas de milho em forma de triângulo. Em uma panela média, aqueça o óleo e frite os nachos. Deixe escorrer em papel-toalha até que fiquem bem secos. Em uma tigela, misture a carne picante com o feijão para formar o chili. Espalhe os nachos em um prato e cubra com o chili.

Salpique o queijo muçarela, os cubos de tomate e o queijo cheddar cremoso. Decore com azeitonas e sirva acompanhado de guacamole.

PEIXE FRITO – Oasis

Ingredientes:

500g de filé de peixe (violinha ou pescada)

Azeite de oliva

Sal e pimenta a gosto

Suco de 1 limão

1 limão para servir

1 1/2 de xícara (chá) de farinha de trigo

1 1/2 xícara (chá) de farinha de rosca

3 ovos ligeiramente batidos

Óleo para fritar

Modo de Preparo:

Para o molho rosé:

1/2 xícara (chá) de ketchup

1/2 xícara (chá) de maionese

1 colher (sopa) de conhaque

Pimenta a gosto

Para começar, corte os filés de peixe em formato de iscas. Tempere bem as iscas com azeite de oliva, sal, pimenta e suco de limão. Reserve.

Leve ao fogo em uma panela média óleo o suficiente para fritar por imersão. Deixe esquentar bem. Enquanto isso, separe três tigelas com a farinha de trigo, os ovos batidos e a farinha de rosca. Passe as iscas de peixe em cada uma delas, nessa ordem: farinha de trigo, ovos e farinha de rosca.

Frite as iscas aos poucos, no óleo quente, para que fiquem crocantes. Reserve em uma vasilha com papel-toalha para escorrer.

Para acompanhar, prepare o molho rosé misturando todos os ingredientes. Se preferir, sirva com limão.

ESCONDIDINHO DE COSTELA – The Rolling Stones

Ingredientes:

1kg de aipim

2 colheres (sopa) de manteiga

300g de costela desfiada

200g de queijo parmesão ralado

Sal, pimenta-do-reino e azeite de oliva

Modo de Preparo:

Cozinhe o aipim em água fervente. Quando ele estiver pronto, amasse com o auxílio de um garfo. Adicione a manteiga e misture mais um pouco, formando um purê. Tempere o purê com sal e pimenta.

Em um refratário untado com azeite de oliva, coloque o purê e, por cima deste, coloque a costela desfiada, o queijo parmesão ralado e mais uma camada de purê.

Cubra com queijo parmesão e leve ao forno a 180 graus por 20min para gratinar. Retire do forno e sirva.

CHANA MASALA – Queen Ingredientes: 2 latas de grão-de-bico (cerca de 400g) 3 cebolas picadas 3 dentes de alho picados 1 pedaço de gengibre (equivalente ao tamanho de dois dentes de alho) ralado 3 tomates picados 3 pimentões vermelhos picados Suco de 1 limão tahiti 1½ colher (sopa) de manteiga (pode ser ghee) 1 rama de canela 1 colher (sopa) de garam masala* Folhas de coentro 40ml de água Sal e pimenta a gosto Modo de Preparo: Para o Garam Masala: 1/2 colher (chá) de sementes de pimenta branca 1/2 colher (chá) de sementes de pimenta preta 1/2 colher (chá) de sementes de coentro 1/2 colher (chá) de sementes de cominho 1/2 colher (chá) de açafrão 1/2 colher (chá) de noz-moscada 2 cravos da Índia Escorra e lave o grão-de-bico. Em uma panela pequena, ferva o grão-de-bico em 40ml de água com uma pitada de sal. Assim que ferver, desligue e escorra, reservando a água do cozimento. Enquanto isso, prepare o garam masala, triturando todos os ingredientes até virarem um pó. Em uma panela média, derreta a manteiga em fogo médio e adicione a cebola, o alho, o gengibre e os pimentões com uma pitada de sal. Quando começar a fritar, adicione o garam masala, a canela e frite junto. Se a mistura pegar cor muito rápido, use a água do cozimento do grão-de-bico aos poucos. Adicione os tomates e ferva com a panela sem tampa, para reduzir e ganhar uma consistência encorpada, mais seca que um molho de tomates. Adicione o grão-de-bico, o suco de limão, uma pitada de sal e pimenta. Ferva por alguns minutos, apenas para esquentar a mistura, descarte a rama de canela e sirva. HAMBURGUER VEGETARIANO – The Beatles Hambúrguer: Ingredientes e Modo de Preparo: 1 xícara de grão-de-bico cozido e escorrido 2 colheres (sopa) de azeite 1 cenoura crua ralada no ralo fino 1/3 cebola picada 1 colheres (sopa) de salsinha picada 2 colheres (sopa) de aveia em flocos finos 1 colheres (sopa) de farinha de rosca Sal, pimenta-do-reino e cominho Aqueça o azeite e refogue a cenoura, a cebola, a salsinha, e a aveia. Tempere com sal, pimenta, cominho e reserve. Amasse o grão-de-bico com garfo ou use o processador até formar uma pasta grossa. Junte os demais ingredientes e misture manualmente. Adicione a farinha de rosca até dar liga e mexa mais. Divida a massa e modele os hambúrgueres. Leve a geladeira por 1 hora, no mínimo. Asse em grelha ou no forno ou numa frigideira de teflon. Deixe o grão de bico de molho 12 horas. Cebola Crocante

Ingredientes e Modo de Preparo: 1/2 cebola cortada em lua 2 colheres (sopa) de farinha trigo azeite para fritar azeite, pimenta e orégano a gosto

Tempere a cebola com o orégano, pimenta e o azeite. Coloque o azeite na frigideira até começara ferver. Passe a cebola na farinha e coloque na frigideira até dourar. Retire e coloque numa bandeja com papel absorvente para secar.

Montagem:

Coloque o pão, 1 fatia carpaccio, 1 hambúrguer, 1 fatia carpaccio e a cebola crocante. Em seguida, coloque o molho teriyaki (ou barbecue) sobre a cebola e, por fim, o queijo brie. Leve ao forno apenas até derreter o queijo (ou ao micro-ondas). Polvilhe um pouco de orégano sobre o queijo e finalize colocando a outra metade do pão.