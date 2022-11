Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Neste sabadão, os assuntos familiares podem concentrar a maior parte da sua atenção. Tente equilibrar seus planos e as tarefas e obrigações em casa, especialmente se você está em home-office ou se tem planos de se divertir com o resto da família. A praticidade e o realismo para lidar com o que vier pela frente serão as melhores maneiras de começar o fim de semana com o pé direito. A paquera pode surpreender, especialmente se ainda não conseguiu superar um amor antigo ou um rompimento mais recente. Dedicação e ciúme sob controle serão a chave pra manter o clima só love com o mozão.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Com habilidade para se comunicar e trocar ideias, vai ser mais fácil terminar qualquer tarefa pendente no trabalho. Aproveite para resolver um mal-entendido e valorizar quem faz parte da sua vida. Pode se divertir se reservar tempo para entrar nas redes sociais ou conversar com os amigos mais tarde. À tarde, relacionamentos antigos ganham proteção especial das estrelas, seja nas amizades ou em um romance mais sério. Um lance passageiro pode animar seu coração se anda sonhando com compromisso. A vida amorosa se torna mais agitada e vocês dois podem dar um chega pra lá na rotina. Aproveite para valorizar o que é realmente importante e as afinidades entre vocês dois.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Apesar do dia de folga, você vai dar um show na hora de lidar com dinheiro, encontrar novas oportunidades lucrativas e até dobrar seu faturamento se trabalha por conta própria. Tá bom ou quer mais? Embora sua habilidade com grana siga em alta, também é importante avaliar gastos e encontrar um equilíbrio nas contas pra não torrar tudo com bobagem, bebê. À tarde, cuidados com a saúde tem tudo para render elogios. A possessividade vai dar as caras no romance, então vale ter cautela para não sufocar o mozão. Não é hora de exagerar nas cobranças nem de ficar procurando encrenca. Com tanta coisa acontecendo, a paquera pode andar devagar, devagarinho…

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Você começa o final de semana com ânimo renovado para encarar qualquer parada! Seu jeito mais seguro e decidido pode ser interessante em alguns pontos, mas se precisa trabalhar, cuide disso rapidinho pra ficar livre logo. As estrelas enviam as melhores vibes para passeio ou bate-papo com os amigos, viagem, planos para o final de ano… Contato com gente querida que está longe tem tudo para aquecer seu coração, Câncer! A paquera promete fortes emoções à tarde. Se está sonhando com um amor pra chamar de seu, espante a timidez e tome a iniciativa. Tudo vai correr às mil maravilhas com o love e pode ter chuva de carinho e mimos no romance.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Se depender da Lua, você vai sonhar com paz e sossego neste sabadão. Agir nos bastidores pode ser uma boa pedida para dar conta de tudo o que precisa fazer, seja no trabalho ou em casa. E falando do seu lar, mudanças inesperadas podem cair no seu colo à tarde. Mas não precisa se preocupar — tudo indica que essas supressas serão positivas! Se anda sonhando com reforma ou quer mudar de casa, chegou a hora de brilhar, Leão! Algumas conquistas devem ser preservadas, por isso, deixe pra compartilhar as boas novas mais tarde. Astral misterioso pode trazer surpresas na paquera.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Neste fim de semana, as amizades ganham destaque graças à Lua em Câncer e você tem tudo pra se divertir com a galera. Se precisa pegar no batente, anote essa dica das estrelas: ouvir outros pontos de vista e trabalhar suas habilidades de relacionamento vão te ajudar no caminho para o sucesso. Você vai se preocupar mais com os outros e talvez se interesse por uma ação social — estender a mão a quem precisa pode aquecer o seu coração. Conversar com o mozão pode resolver as pontas soltas, mas são os interesses em comum que vão ajudar a relação a se tornar duradoura. A paquera reserva surpresas e um crush recente pode virar paixão num instante.

Libra (de 23/9 a 22/10)

A Lua brilha em Câncer hoje, sinal de que você vai esbanjar pique pra cuidar de tudo o que aparecer pela frente no serviço! Apesar do dia de folga, pode se sair muito bem ao montar projetos mais ambiciosos para o futuro, repensar algumas coisas para a carreira e focar no que realmente importa. O dinheiro também conta com ótimas vibes, mas será preciso ralar bastante se quiser encher o bolso. Você também vai se importar mais com o que os outros pensam a seu respeito, por isso, capriche no visual pra causar boa impressão e chamar a atenção de novos contatinhos por aí. A relação tende a se firmar com o mozão e podem fazer planos para um futuro juntos.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Sabadou, Escorpião, e com seu espírito aventureiro fazendo hora extra, vai sobrar disposição para sair por aí, dar uma volta ou viajar. Se precisa focar no trabalho, meu cristalzinho, o jeito é dar conta do serviço sem se distrair e deixar a diversão pra mais tarde. Os astros garantem as melhores vibes para os momentos descontraídos e você não vai passar despercebida, viu? Agarre qualquer oportunidade para se divertir e aproveite para esquecer os perrengues da semana. Bom momento para investir em projetos pessoais. Você pode se divertir e trocar muitos carinhos com o mozão. Tá na pista? Há sinal de novidades no ar e você pode cair de amores em uma paixão fulminante.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Tudo indica que vêm mudanças e surpresas pela frente neste sábado, Sagita. Mas não há motivos para se preocupar demais, afinal, seu signo é famoso por viver de boas com todo mundo e as estrelas mandam good vives para os seus interesses — no final, tudo vai se ajeitar da melhor maneira para os seus interesses. Ótimo momento para dar uma repaginada em casa, jogar fora o que só ocupa espaço e não é mais útil… Ficar no seu canto, de boa, também será uma delícia para reabastecer as energias. Se topar com um novo crush, aposte na atração física para se dar bem na conquista. Vai ser divertido incendiar os momentos de intimidade com o mozão.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Se depender da Lua, os relacionamentos ganham destaque e você vai se divertir mais se puder contar com a companhia das pessoas que ama. Tudo o que for feito em sociedade tem mais chance de ter sucesso e esse pode ser o momento que esperava para conversar sobre uma parceria de trabalho. Aproveite para matar a saudade dos amigos, botar o papo em dia, exercitar a empatia e estender a mão para ajudar alguém próximo. Você tem tudo pra bombar nas redes sociais e ganhar seguidores. O romance também sai ganhando com as energias maravigolds enviadas pelos astros. Já a paquera tem mais chance de emplacar se a galera der uma mãozinha.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Sabadou, Aquário, mas talvez tenha que adiar um pouco a diversão porque o serviço pode ocupar a maior parte do seu dia hoje. Tarefas de rotina, inclusive as que precisam ser feitas em casa, podem ser finalizadas com algum esforço. Não é nada divertido, mas nem tudo é perfeito nessa vida. O corpo também pede um pouco de atenção agora, por isso, procure um médico se for necessário e melhore os seus hábitos. Se tudo vai bem, uma terapia de compras pode ser tudo o que você está precisando pra levantar o astral. A rotina talvez tire o brilho do romance ou da conquista, mas não jogue a toalha. Talvez sejam necessários alguns sacrifícios para agradar o mozão.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

A Lua segue firme e forte em seu paraíso astral e promete muita diversão para o final de semana. Criatividade e habilidade para lidar com as pessoas serão seus trunfos em tudo o que fizer, especialmente nos momentos de lazer com as crianças ou jovens da família. Se anda sonhando com uma viagem, pode ser o momento perfeito para transformar a ideia em ação. Mas se não der pra cair na estrada, vale encontrar formas diferentes de dar um chega pra lá na rotina. Pode se preparar para ser o centro das atenções na conquista! Aproveite para dar uma sondada em alguns contatinhos e jogar seu charme. Coloque seu lado mais charmoso em ação e vai deixar o mozão aos seus pés.

