Preço do botijão de gás ocupa quase 10% do salário mínimo

Por Taynara Menezes – Jornal O Estado MS

O preço do botijão de gás, de 13 kg, que chega a R$ 115 na Capital, ocupa 9,50% do salário mínimo vigente (R$ 1.212). Conforme o levantamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), o valor mais barato encontrado em Campo Grande é de R$ 95 em um posto de combustível no Centro, já o mais caro é de R$ 115 em uma empresa localizada no Parque Lageado. O preço médio calculado é de R$ 106,34.

Interior – Coxim lidera o ranking com o botijão mais caro do Estado, sendo denvido entre R$ 125 e R$ 130. O preço médio do gás de cozinha é de R$ 127,50. Em segundo lugar vem Dourados, com preço médio de R$ 116.

Os preços variam de R$ 105 a R$ 130. Em seguida aparece Corumbá, onde o preço médio do produto é de R$ 115. Apenas dois locais foram visitados no município, ambos comercializam no valor de R$ 115. Três Lagoas e Nova Andradina tiveram o mesmo valor médio (R$ 113), nas duas cidades o preço do gás varia entre R$ 110 e R$ 120.

Com o menor valor na tabela, Ponta Porã tem o botijão mais barato até mesmo que na Capital. No município, o preço médio é de R$ 105,50, vendido entre R$ 105 a R$ 106, dois locais foram visitados na cidade.

