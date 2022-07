Pesquisa: Empresários da Capital esperam superar vendas em 2022

Mais de 80% dos empresários de Campo Grande esperam vender mais neste ano em uma das datas mais importantes do calendário, o Dia dos Pais. De acordo com o levantamento realizado na última semana de julho pela ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande), cerca de 87% dos entrevistados esperam vender mais em 2022.

De acordo com a pesquisa realizada pela Associação, cerca de 35% dos empresários esperam uma alta de 20% no movimento e 34% acreditam que as vendas podem chegar em até 10% em 2022 no Dia dos Pais.

Já o valor do gasto médio para os presentes dos papais neste ano, segundo o levantamento feito pela ACICG, deve ser entre R$ 51 e R$100 para 44% das empresas ouvidas durante o levantamento realizado. Apenas 10% acredita que o valor investido aos pais será mais do que R$ 200.

De acordo com o presidente da Associação, Renato Paniago, percebeu-se que os empresários na Capital estão mais otimistas com relação ao ano passado. “No ano passado, 72% das empresas esperavam vender mais que em 2020, este ano, já são cerca de 87%”, diz.

Serão realizadas também ações no comércio local para alavancar as vendas e mais da metade dos empresários farão promoções e cerca de 30% facilitarão prazos para pagamentos dos produtos. Foram ouvidos, segundo a ACICG, cerca de 104 empresários de diversos setores como vestuário, calçados, perfumaria e eletrônicos.

*Com informações da Assessoria

