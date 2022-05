Pré-candidatos “investem” em visitas ao interior para ouvir demandas locais

Estratégia é recolher informações para plano de governo

Pré-candidatos ao governo do Estado estão “investindo” em visitas a cidades do interior durante o período antes da campanha oficial. Os seis destacam que a palavra-chave é: ouvir as demandas da população. Eles entendem que dialogar com os eleitores é essencial para projetar o plano de governo. Além disso, as figuras que pleiteiam o governo tratam de temas como investimentos, infraestrutura, geração de emprego e renda, justiça social e turismo.

Ontem (11), o pré-candidato do PSDB, Eduardo Riedel, esteve nas cidades de Nova Alvorada e Douradina conversando com a população, comércio e reunindo-se com lideranças regionais. O tucano destacou que o foco é melhorar as condições de vida dos moradores. “Há muito a ser feito ainda. Vamos investir mais na cidade”, afirmou.

Riedel também reforçou seu compromisso com o incremento da indústria do turismo em Mato Grosso do Sul. Ele comemorou a recuperação do setor após os momentos mais duros da pandemia.

“O turismo é uma indústria que, nos próximos anos, receberá atenção muito especial em Mato Grosso do Sul, por sua capacidade de gerar recursos, alavancar potencialidades locais, disseminar o Estado no Brasil e no mundo e, também, educar e envolver as comunidades.”

Durante suas andanças, Eduardo destacou que o governo atual fez dezenas de investimentos em estradas, pavimentações e saneamento básico.

Pré-candidato do PSD, Marquinhos Trad, defende investimentos em infraestrutura e durante agenda em Porto Murtinho destacou que o município precisa se estruturar para receber a Rota Bioceânica. Trad esteve em Bonito ontem (11), onde observou problemas na saúde, habitação e preocupação com a preservação da região que atrai milhares de turistas para o Estado durante todo o ano.

“Ouvimos representantes do turismo, agronegócio, comércio, educadores, profissionais da saúde. Nesta caminhada, observamos o quanto as características de cada município são completamente diferentes, mas que, por outro lado, os problemas se repetem.”

O ex-prefeito de Campo Grande disse também que cerca de 20 pacientes do município se deslocam à Capital por semana para fazer hemodiálise. “Entra governo, sai governo e as pessoas continuam precisando ir para Campo Grande em busca de atendimento. A regionalização não sai do papel e traz sofrimento todos os dias, especialmente para as pessoas mais humildes.”

O pré-candidato André Puccinelli (MDB) aposta em visitas ombro a ombro e pé no chão. Para ele, é essencial olhar no olho do eleitor e disse ao jornal O Estado que aposta no apoio popular. Apesar da pré-campanha à “moda antiga”, o emedebista também está ativo nas redes sociais e fazendo uso intenso das novas tecnologias para ampliar o leque de eleitores.

O ex-governador esteve na região do Vale do Ivinhema na última semana, e ontem realizou reunião partidária em Campo Grande. Puccinelli destaca também que continua à frente nas pesquisas em intenções de voto.

Na pesquisa estimulada do Instituto Ranking [Registro MS-09961/2022 e BR01171/2022], divulgada em 8 de maio, Puccinelli aparece com 21,20%. “O apoio popular configura que a liderança é nossa na pesquisa”, disse o ex-governador.

A deputada Rose Modesto (União) já esteve em 39 cidades de Mato Grosso do Sul a fim de divulgar o seu projeto: “MS que queremos”. Segundo a pré-candidata, o objetivo das visitas é mapear os principais problemas enfrentados pela população para planejar um plano de governo que atenda a todos.

“Nós já levamos o ‘MS que queremos’ para metade do Estado. Batemos papo, caminhamos, nos reunimos levando minhas propostas para um governo melhor e o principal ouvimos as pessoas das regiões da Grande Dourados, Costa Leste, Pantanal, Conesul e Vale do Ivinhema. Eu sempre digo que quem ouve mais não erra. E eu não quero errar com o nosso Mato Grosso do Sul.”

Ontem, Rose cumpriu agenda em Campo Grande, onde se reuniu com lideranças das regiões do Anhanduizinho e Lagoa.

Pré-candidata pelo PT, a advogada Giselle Marques enfatiza que a pré-campanha vai ganhar força por conta da realidade que a população vive, e à medida que o seu nome ficar conhecido, já que foi lançado há menos de um mês, após desistência de Zeca do PT ao pleito.

“Tenho certeza de que o que vai mover as pessoas é a realidade da situação da política. Acredito o próprio eleitor é quem vai entrar e fazer a nossa campanha. Porque ela, será baseada na realidade que o povo vive. A realidade de quem não está comendo carne, que não tem atendimento à saúde, de quem precisa da educação e não tem, desses profissionais que estão há anos sem poder fazer um concurso. E de todos esses problemas que enfrentamos”, declarou ao programa “Papo Reto” do TopMídiaNews.

A petista esteve na região do Vale do Ivinhema na semana passada, e afirma que o grupo está visitando as cidades e andando nas ruas, para ouvir as pessoas. “Essa caminhada que estamos fazendo é fundamental para ter resultado eleitoral quando a campanha começar, de fato. Agora, é tudo pré-campanha”, disse a pré-candidata que visita a região do Bolsão no próximo fim de semana.

O deputado Capitão Contar, que é pré-candidato pelo PRTB, vem dando entrevistas e cumprindo agendas em Campo Grande. Ele destaca que disponibilizou o nome após “apelo da população”. E que é contra a permanência dos mesmos grupos políticos no poder. Contar defende as bandeiras conservadoras e a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL).

O pré-candidato afirma que vai lutar contra altas cargas tributárias, melhorias na saúde e infraestrutura. Por enquanto, ele divulga pré-campanha nas redes sociais.

Texto: Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado de MS.

