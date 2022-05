Quinta-feira tem sol entre nuvens e possibilidade de chuvas isoladas

Mesmo com o tempo estável e com sol, a previsão para esta quinta-feira (12) é de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul, com possibilidade de chuvas isoladas para a região Centro-Norte.

Segundo dados do (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), o norte e leste do Estado terão temperaturas mínimas de 18ºC e máximas de 31ºC. Para a região do Pantanal as mínimas atingem a casa dos 22ºC com máximas em 27ºC. Para o Sudeste a mínima fica em 14°C e a máxima de 24°C.

Em Campo Grande, a previsão é de 18°C (mínima) e 26°C (máxima). Dourados tem mínimas de 15ºC e 24ºC. Corumbá apresenta temperatura de até 29°C e mínima de 21°C. Três Lagoas varia de 18° C (mínima) e 29°C (máxima).

A maior queda de temperaturas é em Sete Quedas, com mínima de 13°C e máxima de 23°C. Na fronteira com o Paraguai, em Porto Murtinho, a máxima vai chegar a 27°C e a mínima fica em 16°C.

Na próxima semana o Cemtec divulgou a chegada de uma frente fria para todo o Estado, com previsão de quedas de temperaturas para todas as regiões. As chuvas estão previstas de forma mais constante no domingo (15). A próxima quinta-feira (19) pode registrar as menores temperaturas do ano no Estado.

