Postos de saúde, é uma excelente estratégia de conscientização sobre os imensos benefícios das vacinas

Ação disponibilizará até 19 de abril imunizantes do calendário para todos os alunos de até 15 anos

“É uma ação fundamental porque busca conscientizar não só os alunos, mas as escolas, as famílias e toda a comunidade sobre a importância da vacinação como forma de prevenção, proteção, autocuidado e preocupação com o outro, garantindo assim que todos, mas principalmente nossas crianças, adolescentes e jovens, estejam realmente protegidos”, explica Carla.

Desde 2023, a SES em conjunto com o PSE (Programa Saúde na Escola) e SED (Secretaria de Estado de Educação), implantou a estratégia ‘Aluno Imunizado’. Com o intuito de ampliar o alcance de vacinações e ações de conscientização relativas aos educandos e suas famílias. No ano passado, dos 79 municípios do Estado, 48 municípios aderiram à ação. O ‘Aluno Imunizado’ aconteceu em 346 escolas, alcançando o total de 79.742 alunos e, ao todo, foram aplicadas 40.801 doses durante a estratégia.

Com a estratégia, que envolverá escolas estaduais e municipais, conforme o cronograma municipal enviado à SES, o gerente de Imunização da SES, Frederico Jorge Pontes de Moraes, acredita que ação é fundamental para retomada das altas coberturas vacinais vivenciadas no passado.

“Esse trabalho, articulado entre saúde e educação, tem gerado resultados positivos e a expectativa é boa em relação à campanha de 2024. Neste ano, a novidade é que a campanha vem acompanhada de incentivo financeiro aos municípios e Estado para custeio das ações via Ministério da Saúde”, assegurou Frederico.

Em Campo Grande, conforme o histórico de cobertura vacinal divulgado pela SES, de 2018 até 2023, as aplicações de vacinas para BCG, Rotavírus, Febre Amarela, Tríplice Viral, Pneumo 10, Meningo e Pentavalente tiveram quedas nas aplicações de doses. Em 2018, a cobertura vacinal de BCG foi de 123,49%, enquanto em 2023 passou para 109,42%. Febre Amarela conseguiu abranger 91,96% de cobertura em 2018, já no ano passado a máxima foi de 79,19%.

Os imunizantes são grandes responsáveis por reduzir drasticamente a incidência de doenças graves no mundo, contudo há quem conteste a eficácia das substâncias. Os motivos podem ser inúmeros: o número de vacinas exigidas pela carteira de vacinação; a obrigatoriedade de imunização como um ataque às liberdades individuais; desconhecimento sobre o tema e a divulgação de informações sem embasamento científico podem ser fatores de forte motivação. O desaparecimento de doenças também pode ser outra influência. O vírus do Sarampo havia sido eliminado do Brasil em 2016, no entanto, em 2018 novos casos começaram a ser registrados.

Conforme recorda a SES, desde 2019 foi percebida uma queda significativa nas coberturas vacinais de diversos imunizantes e, diante disso, a secretaria tem desenvolvido estratégias de modo a oportunizar e facilitar o acesso da população a essas vacinas.

“Mato Grosso do Sul, por meio da SES, quer proteger a população utilizando da ciência na saúde. As vacinas têm mostrado evidências científicas com resultados extremamente positivos e que salvam vidas! Por isso, vacine-se e vacine quem você ama.

Cada município ficará responsável por articular a comunidade escolar, além da definição de fluxo, os documentos necessários para a vacinação dos alunos nas escolas. Para saber mais sobre a ação, acesse: www.agenciadenoticias.ms.gov.br

