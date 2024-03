Verão em Mato Grosso do Sul se despede com temperaturas na casa dos 40ºC

Esta terça-feira (19) é o último dia do verão e a previsão do tempo indica que a estação mais quente do ano, terminará registrando altas temperaturas em Mato Grosso do Sul, com termômetros podendo chegar aos 40ºC. Com o outono iniciando oficialmente às 0h06 de quarta-feira (20), os sul-mato-grossenses se preparam para uma transição meteorológica, enquanto lidam com o calor escaldante que domina a atmosfera.

A terça-feira em Campo Grande, começou com o céu claro, registrando temperatura de 25ºC, com máxima prevista de 34ºC, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), mantendo o alerta para o calor intenso.

A previsão para a região pantaneira, é de calor ainda mais forte, com temperaturas máximas que variam entre 36ºC em Coxim, 37ºC em Corumbá e Miranda, 38ºC em Aquidauana e 39ºC em Porto Murtinho. No sul do estado, as máximas devem atingir os 34ºC em Ponta Porã e 36ºC em Dourados, ampliando a sensação térmica em toda a região.

Outras cidades do estado não escapam do calor intenso, com previsões de 32ºC em Costa Rica, 34ºC em Três Lagoas, Paranaíba, Nova Alvorada do Sul, Ivinhema e Nova Andradina, 35ºC em Naviraí, 36ºC em Bonito e Maracaju, e 37ºC em Água Clara. Essas altas temperaturas são resultado da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, como explica o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Apesar do calor dominante, o Cemtec também alerta para a possibilidade de pancadas de chuva em algumas regiões do estado, variando de intensidade fraca a moderada e, em casos mais extremos, acompanhadas de tempestades, raios e rajadas de vento. Esses eventos meteorológicos são previstos para as regiões centro-norte, nordeste, leste e sudoeste do estado.

Com informações do Cemtec e Inmet.

