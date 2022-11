Postos de gasolina registram filas após bloqueios nas rodovias em MS

Temendo o desabastecimento devido aos bloqueios nas rodovias, motoristas correram para os postos de gasolina ocasionando filas em diversas cidades de Mato Grosso do Sul. Apesar da Capital não registrar desabastecimento, nas cidades do interior foi recomendado a limitação da quantidade de litros por cliente.

Em nota, o diretor do Sinpetro (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes MS), Edson Lazarotto esclareceu que mesmo com a alta procura pelo combustível, os postos de Campo Grande não terão desabastecimento.

“No interior do Estado mais 50% das cidades estão sem algum tipo de combustível, diferente da Capital que apesar de postos ficarem sem combustível devido à grande procura, hoje já estão sendo reabastecidos, portanto, não há necessário do consumidor formar longas filas, existe estoque até quinta-feira se não houver novos bloqueios”, explicou.

Na Capital, foram identificadas filas nos postos das ruas Padre João Crippa, Brilhante, Cônsul Assaf Trad e Três Barras. Em Dourados e Sidrolândia motoristas relatam longa espera para abastecer os veículos. Nas cidades de Maracaju e Nova Alvorada do Sul houve falta de gasolina nas bombas, por isso o Sinpetro recomendou a venda fracionada para evitar contratempos.

Vídeos encaminhados pelos leitores do Estado Online mostram enormes filas nos postos de gasolina na noite de ontem:

Reflexo dos Bloqueios

Descontentes com o resultado das eleições, caminhoneiros iniciaram protesto na noite de 30 de outubro, foram bloqueadas cerca de 140 estradas em 18 estados do país. Em Mato Grosso do Sul, 26 trechos foram interditados, incluindo rodovias federais e estaduais, a paralisação colocou em risco o desabastecimento de alimentos, gasolina, etanol, diesel e gás.

Após mais de 24h de protestos, os trechos das rodovias começaram a ser liberados na manhã de hoje. O desbloqueio foi determinado por meio de uma liminar da Justiça Federal, que determinou a liberação das rodovias federais interditadas por manifestantes pró-Bolsonaro.

A medida judicial estipulou multa diária no valor de R$ 10.000,00 por pessoa física participante e de R$ 100.000,00 por pessoa jurídica que lidere ou preste apoio ao movimento.

Com informações dos repórteres João Gabriel Vilalba e Mylena Fraiha.