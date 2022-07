Postos continuam baixando preço da gasolina em até R$ 0,30

Queda continua mesmo após mudança no teto do ICMS para 17%

Por Taynara Menezes

Apesar de a maioria dos postos de combustíveis terem estabilizado os preços da gasolina, ainda é possível notar que alguns continuam baixando entre R$ 0,10 e R$ 0,30. Esse é o resultado dos efeitos da redução do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para 17%.

Na última segunda-feira (11), a equipe de reportagem visitou cerca de cinco postos e identificou algumas oscilações.

A maior queda registrada foi em um posto da Avenida Elias Zahran. De R$ 5,69 passou para R$ 5,39 o litro da gasolina, ou seja, R$ 0,30 a menos. Já o etanol saiu de R$ 4,59 para R$ 4,43, R$ 0,16 de diferença.

Em um posto mais à frente, a gasolina era comercializada a R$ 5,49 no início da semana, e agora já é vendida a R$ 5,39 (R$ 0,10). O etanol também teve queda de R$ 0,10 passando para R$ 4,39.

Na Rua Spipe Calarge, manteve-se o preço do litro da gasolina em R$ 5,35. Neste caso, a queda foi registrada apenas no etanol que de R$ 4,29 reduziu para R$ 4,19.

Na mesma região, o posto da rotatória do Rita Vieira também mantém o mesmo preço de segunda-feira, R$ 5,39 o litro da gasolina. Já o etanol reduziu R$ 0,03, sendo vendido a R$ 4,43.

Um posto localizado na Avenida Três Barras teve uma queda leve, de R$ 5,38 mudou para R$ 5,37, ao passo que o etanol manteve o mesmo valor, sendo comercializado a R$ 4,43.

Já um outro posto localizado na Avenida Calógeras com a Rua Maracaju teve uma redução significativa. Na última semana, o litro da gasolina, que custava R$ 5,55, passou a ser comercializado a R$ 5,29 nesta semana, inclusive foi o estabelecimento mais barato visitado pela reportagem.

O gerente do estabelecimento, que preferiu não se identificar, explica que a queda tem sido favorável para o movimento de vendas do local. Segundo ele, agora, os condutores têm priorizado o tanque cheio. “Antes, quando custava quase R$ 7, as pessoas abasteciam para a semana só. Agora, já sentimos outra demanda, eles chegam e pedem pra completar”, comemora. Já o litro do etanol, no estabelecimento, também foi o mais barato encontrado, no valor de R$ 4,19 o litro.

Mercado

Com a redução do ICMS em Mato Grosso do Su, o Sinpetro-MS (Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul) estimou que a gasolina ficaria até R$ 0,60 mais barata e o etanol R$ 0,13.

“O mercado é livre, os impostos todos já foram reduzidos, agora somente se a Petrobras baixar os preços dos produtos ou aumentar”, conclui o diretor- -executivo, Edson Lazarotto.

