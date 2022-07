Arrecadação de ISSQN em Campo Grande aumentou 32,4% em 2022

Percentual representa R$ 203,1 milhões nos cinco primeiros meses do ano

Por Izabela Cavalcanti- Jornal O Estado MS

O ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza), em Campo Grande, totalizou R$ 203,1 milhões em arrecadação, de janeiro a maio de 2022. O montante é 32,4% maior que o registrado no mesmo período do ano passado, que foi de R$ 153,4 milhões. Os dados constam no boletim econômico de Campo Grande, divulgado pela Sidagro (Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio).

O tributo é cobrado de empresas e autônomos, sendo um importante índice de mensuração de atividade econômica. Para o secretário Adelaido Vila, o resultado demonstra uma retomada econômica para a Capital.

“Representa uma retomada econômica. Estamos vendo muito fortemente um fortalecimento, principalmente no setor de serviços, tem crescido, tem aumentado, tem gerado uma empregabilidade maior e uma arrecadação maior. Apesar de todo índice inflacionário, a gente tá vendo um aumento nesse processo de retomada de estímulo econômico”, ressaltou.

Setor de serviços

Conforme o boletim, o setor de serviços, principal segmento da economia de Campo Grande, tem peso de 71,91% na economia municipal e 54,60%. Este segmento, junto com o comércio, foram os mais impactados pela pandemia.

Em abril deste ano, Mato Grosso do Sul teve alta de 1,1% no comércio varejista ampliado na comparação com março. Já o setor de serviços teve alta de 2,6%.

PIB

Para o ano de 2022, estimativas preliminares da secretaria indicam que o PIB de Campo Grande deve crescer, em termos reais, próximo de 2,5%, tendo em vista as incertezas geradas pela pandemia, a desaceleração da economia nacional, a persistência da inflação em patamares elevados, o aumento da taxa Selic, e as tensões geopolíticas globais, notadamente entre Rússia e Ucrânia

Mercado de trabalho

Segundo dados do Caged, compilados pela Sidagro, Campo Grande criou mais 552 vagas em abril de 2022, sendo a maior parte nos serviços (339), seguido pelo comércio (308) e pela construção civil (37). Indústria (-120) e agropecuária (-18) registraram perda de postos de trabalho no mês

Com isso, em abril de 2022, o estoque de empregos formais em Campo Grande atingiu 216,6 mil trabalhadores com carteira assinada, estando quase 82% desses empregos concentrados no setor de serviços (incluindo o comércio).

Empresas ativas

Em abril, o número de empresas ativas em Campo Grande ficou em 110.770, contra 103.129 em março de 2020, e 107.137 em outubro de 2021. Campo Grande representa 41,13% do quantitativo estadual de empresas constituídas, que em abril alcançou a marca de 269.338 empresas ativas.

