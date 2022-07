Sexta-feira tem tempo firme mas previsão é de frente fria para o fim de semana

Esta sexta-feira (15) será de tempo firme para todo o Mato Grosso do Sul, com sol e poucas nuvens. De acordo com a previsão do tempo, os termômetros devem marcar mínimas em torno de 16ºC e 18ºC na região cone-sul, sul-fronteira, norte e bolsão.

Já as máximas ficam entre 30ºC e 34ºC na maior parte do Estado. Para Campo Grande a mínima será de 20ºC e a máxima pode chegar aos 31ºC. As temperaturas se elevam de forma rápida devido a uma massa de ar seco aliado aos ventos que chegam do noroeste, que aumentam a sensação de calor. A umidade relativa do ar ainda é preocupante, com índices entre 20% e 30%.

Confira as dicas para evitar problemas de saúde:

Lavar as mãos com frequência e evitar colocá-las na boca e no nariz;

Manter o corpo bem hidratado, beber bastante água, mesmo sem sentir sede.

Dar preferência a frutas que contém mais líquidos, como melancia, melão e laranja

Aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar o ressecamento;

Evitar prática de exercícios físicos entre 10h e 16 h;

Hidratar a pele do rosto e do corpo, pelo menos depois do banho e na hora de deitar;

Usar chapéus e óculos escuros para proteger-se do sol;

Aproveite o vapor produzido pela água quente durante o banho para lubrificar as narinas

Crianças, idosos e animais domésticos exigem atenção redobrada nesse período, por isso é necessário ficar atento à hidratação.

Para o fim de semana a previsão do tempo indica a segunda frente fria da semana, que pode avançar pelo Estado entre sábado (16) e domingo (17). Há probabilidade de chuvas fracas, principalmente na região centro-sul, com aumento de nebulosidade e frio.