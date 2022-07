Pantanal: Incêndios na região do Abobral e Porto Murtinho são controlados

O incêndio florestal que atingia a região do Abobral, no Pantanal de Corumbá e área de Porto Murtinho, foi controlado nesta semana. A informação foi divulgada na tarde de quarta-feira (13), pelo Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, que realiza a operação Pantanal 2022.

O Corpo de Bombeiros informou que nas duas regiões há registro de mais de 18 mil hectares de vegetação devastadas pelas chamas. No Abobral, o incêndio está confinado, indo para uma área muito verde e alagada, praticamente extinto.

Uma equipe da Guarnição de Combate a Incêndio Florestal está no local para fazer o monitoramento, rescaldo e atuar em caso de surgimento de novos focos. Em Porto Murtinho, os focos foram extintos, mas guarnições dos bombeiros permanecem no local para monitoramento e rescaldo. Só no Abobral, são 10,5 mil hectares.

Corumbá lidera as cidades brasileiras com maior número de focos de queimadas em 2022. Desde janeiro, são 476 focos, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Nesses treze dias de julho, foram contabilizados 85 focos.