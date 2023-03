População destaca que “Voa Brasil” pode ajudar a ampliar conhecimento

Programa que oferece passagens aéreas por R$ 200 deve ser lançado no segundo semestre de 2023

Na última semana, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, anunciou que o governo federal vai lançar, no segundo semestre de 2023, o programa Voa Brasil, que visa reduzir os preços das passagens aéreas no Brasil, chegando ao valor máximo de R$ 200, para servidores públicos dos três níveis de governo (municipal, estadual e federal), com salários de até R$ 6,8 mil, aposentados e pensionistas da Previdência Social e estudantes do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

De acordo com França, o objetivo é democratizar o acesso às passagens de avião e, diferente do que se imagina, ele afirmou que as passagens dos demais passageiros não ficarão mais caras, após o lançamento do programa. “O custo de cada trecho é calculado considerando o número de assentos por quilômetro voado, quanto mais assentos por quilômetro estiverem preenchidos, mais barato tem que ficar o preço”, garantiu.

Conforme o ministério, a intenção é vender esses bilhetes mais baratos fora da alta temporada, em dois períodos: de fevereiro a junho e de agosto a novembro, quando, tradicionalmente, ocorre uma ociosidade média de 21%, nos voos domésticos. “Com isso, vamos acabar barateando todas as passagens, porque, na medida em que não tem mais ociosidade, as outras passagens também podem ficar mais baratas”, disse o ministro.

Além disso, Márcio ainda acrescentou que governo federal não vai entrar com subsídio, apenas com divulgação e organização. “As vendas serão feitas nos sites das próprias companhias aéreas, que devem exibir a opção Voa Brasil. Os interessados que se enquadrarem nos critérios para participar do programa poderão realizar a compra, que será intermediada pela Caixa Econômica e pelo Banco do Brasil”.

A reportagem do jornal foi na tarde de ontem (17), até o Aeroporto Internacional de Campo Grande, para questionar os viajantes sobre de que maneira o programa citado vai beneficiar a população e, na opinião do arquiteto João Victor Iralas, 23, a iniciativa é interessante, levando em consideração que vai facilitar que as pessoas de classes mais baixas consigam viajar. “É muito bom poder contar com essa facilidade de deslocamento pelo país, por um preço mais acessível”, disse.

Essa também é a opinião da assistente financeira Bianca Vargas, 28. Mas, para ela, existem algumas ressalvas. “Achei o valor limite do salário dos servidores públicos atendidos um pouco alto, porque quem ganha mais de R$ 6 mil, na maioria das vezes, pode pagar uma viagem. Em contrapartida, achei muito limitado aos estudantes, sabendo que só vai beneficiar os estudantes do Fies”, opinou a jovem.

