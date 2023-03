Homem é morto ao tentar atacar policiais com faca

Juliano Ferreira Falcão, de 32 anos, foi morto a tiros por policiais militares na madrugada desta segunda-feira (20), na cidade de Aquidauana, a 125 km de Campo Grande.

A vítima estava em uma casa na rua São Paulo, no Jardim Aeroporto, em Aquidauana. De acordo com informações policiais, o homem teria atacado os militares com uma faca, que reagiram e efetuaram um disparo contra o indivíduo. Entretanto, o caso segue em investigação.

Juliano recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no pronto-socorro.

A faca e a arma utilizada pelos policias foram apreendidas. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

A ocorrência foi registrada como resistência, desobediência e homicídio decorrente de intervenção policial, na 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana.

