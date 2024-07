Copa América: Brasil enfrenta Uruguai neste sábado em busca de vaga nas semifinais

Sem Vini, Seleção Brasileira decide seu destino no campeonato

Chegou a hora da decisão. Às 21h (de MS), a Seleção Brasileira enfrenta o Uruguai em clássico válido pelas quartas de final da Copa América. O primeiro mata-mata do Brasil sob o comando do técnico Dorival Júnior acontece no estádio Allegiant, em Las Vegas (EUA). Jogo será transmitido pela globo e sportv

Quem passar do duelo entre Brasil e Uruguai fará semifinal na quarta-feira (10), contra a Colômbia ou o Panamá, que se enfrentam às 19h deste sábado.

O Brasil chega invicto após sete partidas com Dorival, mas com uma campanha que ainda não empolga na Copa América. A Seleção venceu o Paraguai, mas empatou com Costa Rica e Colômbia e, assim, passou em segundo lugar do Grupo D.

Já o Uruguai tem 100% de aproveitamento e a melhor campanha da primeira fase do torneio. Ganhou de Panamá, Estados Unidos e Bolívia, com nove gols marcados e só um sofrido.A Celeste ostenta o posto de maior campeã da Copa América, junto com a Argentina, com 15 títulos. Já o Brasil, finalista nas últimas duas edições, vai em busca de sua 10ª taça.

O retrospecto das seleções no torneio é bastante equilibrado, com nove vitórias para cada lado e oito empates. Já no histórico geral do confronto o Brasil leva vantagem: ganhou 38, empatou 20 e perdeu 21.

No último confronto, em outubro de 2023, deu Uruguai: 2 a 0, em Montevidéu, pelas Eliminatórias, em jogo que ficou marcado por grave lesão de Neymar no joelho.

Escalações prováveis

Brasil

Técnico: Dorival Júnior;

O Brasil deve ir a campo com: Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Guilherme Arana; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Rodrygo e Endrick;

Quem está fora: Vini Júnior (suspenso);

Uruguai

Técnico: Marcelo Bielsa;

Provável escalação: Sergio Rochet, Nández, Araujo, Mathías Olivera e Matías Viña; Ugarte, Federico Valverde e De la Cruz; Facundo Pellistri, Darwin Núñez e Maximiliano Araujo;

Quem está fora: Ninguém;

Arbitragem

Árbitro: Dario Herrera (Argentina);

Assistentes: Juan P. Belatti e Cristian Navarro (ambos da Argentina);

Quarto árbitro: Ivan Barton (El Salvador);

VAR: Guillermo Pacheco (México).