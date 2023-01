Políticos de MS se pronunciam após atos de vandalismo em Brasília

Figuras políticas de Mato Grosso do Sul se manifestaram nas redes sociais sobre os atos de vandalismo ocorridos nos prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal, em Brasília, no último domingo (08). Entre os políticos que desaprovam os últimos acontecimentos, está o atual governador Eduardo Riedel (PSDB), a atual ministra de Planejamento, Simone Tebet (MDB) e a senadora Tereza Cristina (PP).

No Instagram, na noite de ontem (08), o governador fez uma publicação condenando as práticas de vandalismo, além de reforçar o teor golpista da manifestação. “É inaceitável na nossa democracia o uso da violência, o vandalismo e a depredação de patrimônio público e privado em quaisquer tipos de manifestações. Não podemos aceitar a afronta à democracia e ao Estado democrático de direito”.

A ministra de Planejamento e ex-senadora do MS, Simone Tebet (MDB), também se mostrou contra os atos de depredação e violência na Praça dos Três Poderes, em um story do Instagram. Ela também apontou que os responsáveis devem ser identificados e punidos. “Os líderes políticos coniventes, bem como os financiadores dessa ação, devem ser responsabilizados com rigor. Nossa constituição federal dá respaldo aos nossos ministros da justiça e da defesa no uso de todos os meios rigorosos e legítimos para a defesa da ordem, da sociedade e da democracia”, afirmou em um trecho da publicação.

Já a senadora e aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Tereza Cristina (PP), condenou as invasões em sua conta do Twitter. “Momento gravíssimo que exige equilíbrio e sensatez. Precisamos de muita responsabilidade para enfrentarmos os lamentáveis acontecimentos de hoje. Na democracia, não há espaço para atos de vandalismo e desrespeito às instituições”.

O que dizem os deputados federais

Entre os oito deputados federais eleitos por voto popular, cinco se pronunciaram contra os atos de vandalismo e depredação no Congresso Nacional. Dois ainda não se pronunciaram publicamente: o deputado federal Marcos Pollon (PL) e o deputado federal Luiz Ovando (Progressistas).

A deputada federal, Camila Jara (PT), foi uma das primeiras a se pronunciar, quando os manifestantes tomaram a Esplanada dos Ministérios. Posteriormente, a deputada afirmou que a bancada do PT (Partido dos Trabalhadores) protocolou um pedido ao STF (Supremo Tribunal Federal) que reivindica medidas contra os atos de vandalismo.

O deputado federal Vander Loubet (PT), que também é parte da base governista, reprovou os últimos acontecimentos e os classificou como “atos terroristas”. No post do Instagram, que publicou na noite de ontem (08), o deputado federal defendeu a intervenção federal decretada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Nosso ministro da Justiça, Flávio Dino, tem que agir. Mais do que com palavras, é necessário o uso de todas forças disponíveis, para não deixar com que nossa democracia e nossas instituições fiquem expostas ao terrorismo bolsonarista”, afirmou em nota.

O posicionamento contrário também foi manifestado pelos deputados federais eleitos pelo PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira). O deputado Dagoberto Nogueira (PSDB), fez uma publicação no Instagram, na qual classificou os atos “antidemocráticos”. “É inaceitável os atos de “vandalismo e terrorismo” nos três poderes da república. Muito longe de uma manifestação democrática, atos nunca vistos no Brasil. Ação orquestrada e premeditada por extremistas, destruição que diminui o País perante o resto do mundo e enfraquece a nossa democracia”.

Já o deputado federal Geraldo Resende (PSDB) chamou os atos de “barbárie terrorista” e afirmou que os responsáveis devem ser punidos rigorosamente pela Lei. O deputado federal Beto Pereira (PSDB) acompanhou o posicionamento dos colegas de partido e complementou que uma causa se torna “inglória”, quando há “radicalismo”.

Por outro lado, o deputado federal Rodolfo Nogueira (PL), em sua conta do Instagram, republicou o pronunciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Após o pronunciamento oficial do presidente eleito, Nogueira afirmou que Lula (PT) estaria “mentindo”, ao afirmar que as cenas de vandalismo foram inéditas.

Na mesma publicação, o deputado federal do PL traz um vídeo que mostra uma manifestação do MST (Movimento Sem Terra) ocorrida em 2006, durante o segundo mandato presidencial do petista. Segundo ele, o presidente era conivente com as manifestações. “Neste domingo Lula disse que o país assiste a cenas inéditas de vandalismo, é mentira, em 2006, o petista viveu situação similar. Mas tratava o baderneiro Bruno Maranhão como “grande companheiro, amigo e um grande militante da esquerda brasileira”. O fato é que aquele foi um dia trágico, que deixou feridos. A invasão deixou mais de 50 pessoas machucadas. O Congresso foi destruído”.

Demais posicionamentos

A senadora e ex-candidata à Presidência pelo partido União Brasil, Soraya Thronicke, também se pronunciou no Twitter. A antiga aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) condenou os atos de vandalismo e afirmou que pediria a abertura de uma CPI para investigar os envolvidos. “Minha assessoria já entrou em campo para escrever o pedido de abertura de CPI dos Atos Antidemocráticos. A democracia aceita tudo, menos que acabem com ela”.

Minha assessoria já entrou em campo para escrever o pedido de abertura de CPI dos Atos Antidemocráticos. A democracia aceita tudo, menos que acabem com ela. — SorayaThronicke (@SorayaThronicke) January 8, 2023

