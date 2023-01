Férias & higiene bucal: Consumo de doces e guloseimas aumenta neste período

Especialista lista dicas para preservar a saúde da boca

O descanso das férias escolares de verão é o mais aguardado entre crianças e adolescentes quando termina o ano letivo. O intervalo nos estudos é importante para a saúde mental, porém, acompanhado por viagens e passeios, pode desregular a rotina de alimentação e os cuidados com higiene bucal. O coordenador do Curso de Odontologia da Uniderp, Luiz Fernando Maziero, alerta para o aumento no consumo de doces.

“A tendência desta época é de alta no consumo de doces e guloseimas e, com a agenda voltada para brincadeiras e diversão pode ocorrer relaxamento nos hábitos de higiene bucal”, assegura.

De acordo com o CFO (Conselho Federal de Odontologia), os problemas bucais mais comuns enfrentados pelas crianças são a cárie, ou deterioração dos dentes, que acontece quando alguma bactéria presentes na placa bacteriana entra em contato com os alimentos ingeridos, principalmente os que contêm açúcar refinado, e a gengivite, que é a inflamação da gengiva causada pela placa bacteriana.

O especialista elenca cinco dicas para manter os cuidados com os dentes durante este período:

Alimentação

O cardápio das crianças não pode sofrer alterações severas nas férias. Uma estratégia indicada para incluir guloseimas no dia a dia, sem o prejuízo das refeições tradicionais, é servi-las como sobremesa logo após o almoço. Pela noite, não é aconselhado oferecer leite ou bolachas antes de dormir, como técnica para estimular o sono – a prática pode provocar o surgimento de cáries. Caso seja imprescindível, a orientação é fazer a higiene dos dentes antes de dormir.

Escovação

É importante escovar os dentes, pelo menos, três vezes ao dia. Utilizar escovas coloridas e cremes dentais de sabor e com personagens lúdicos pode ser um incentivo para esse momento, caso haja relutância vinda dos mais jovens. Em passeios longos, como idas a parques de diversão, os pais podem levar kits de viagem com escovas portáteis para manter a higiene nas horas certas e evitar desconfortos. Lembrando que a quantidade de creme dental deve ser de aproximadamente o tamanho de um grão de arroz, para evitar o excesso e a ingestão inadequada.

Hidratação

O hábito de tomar água deve ser encorajado para manter a hidratação e evitar o aparecimento de lesões dentro da boca. Sucos e refrigerantes têm taxas elevadas de açúcares e de acidez, o que contribui para o desgaste do esmalte dos dentes e pode provocar sensibilidade, dores e outros problemas, quando consumidos em excesso. É importante lembrar que mesmo os sucos de frutas, que parecem ser mais saudáveis, devem ser ingeridos com cautela, porque as frutas também possuem açúcar. O ideal é a ingestão de água. E o uso de garrafinhas coloridas pode ser uma alternativa interessante.

Consultas

Aproveitar o período de férias escolares para fazer consultas a um dentista pode ser conveniente para muitas famílias. As visitas a um profissional devem acontecer, pelo menos, a cada seis meses e o acompanhamento desde os primeiros anos de vida é importante para manter a manutenção do bem estar e da saúde bucais.

Acidentes: em casos de acidentes como traumatismos dentários, é imprescindível procurar pelo serviço de pronto atendimento nas primeiras horas e acionar o dentista da criança para informar o ocorrido. Em casos de quebras, é necessário guardar o fragmento em um frasco com água e levar ao consultório para aumentar as chances de restauração.

