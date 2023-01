Homem de 51 anos é encontrado morto vítima de descarga elétrica

Gilmar de Souza Célio, 51 anos, que estava desaparecido foi encontrado na tarde de sábado passado (7) em uma mata, localizada entre os bairros Vila Cachoeirinha e Estrela Porã, em Dourados.

Os levantamentos realizados no local por equipe de perícia da Polícia Civil indicam que o ele morreu após levar uma descarga elétrica. O homem havia encostado em fios de energia de alta tensão.

Próximo ao corpo estavam ferramentas, como alicate e uma chave turquesa.

O caso foi registrado como “morte a esclarecer” na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Com informações do Dourados News.

