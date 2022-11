Cotolengo terá sala de Snoezelen Terapia

Será inaugurada no próximo dia 3 de novembro sala de Snoezelen Terapia, segundo o diretor-presidente do Cotolengo, padre Valdeci Marcolino, foi equipada com investimentos na ordem de R$ 230 mil advindos do SUS (Sistema Único de Saúde) por meio de convênio com o governo Estadual e Prefeitura de Campo Grande. Para ele, a terapia deve apresentar resultados ainda mais satisfatórios para crianças e adultos que dependem do Cotolengo e que não possuem condições financeiras de arcar com esse tipo de tratamento.

A expressão holandesa vem da junção de outras duas palavras: Snuffelen significa cheirar e Doezelen, relaxar. Essa terapia aposta em um ambiente multissensorial para pessoas de todas as idades com dificuldades de aprendizagem e necessidades educativas especiais. A terapia preocupa-se em proporcionar estímulos sensoriais e motores com o objetivo de melhorar a condição física, psíquica e sensorial do paciente, pela necessidade de manter saudável o funcionamento físico e cognitivo do organismo e vem sendo utilizada como intervenção no tratamento de diversas patologias.

De acordo com a fisioterapeuta e responsável técnica do setor de fisioterapia do Cotolengo, Karina Rodrigues Kailler Costa, a ideia surgiu quando uma equipe da sede de Campo Grande, esteve visitando a entidade em Curitiba (PR), onde pôde conhecer de perto a sala já implantada, os profissionais que atuam nela e os benefícios que pode trazer para os pacientes. “Essa troca de experiências possibilitou que nós criássemos o projeto para ter a nossa sala aqui no Cotolengo Sul-Mato-Grossense”, contou a fisioterapeuta

Após a inauguração, a expectativa, segundo o diretor-presidente, é de que pelo menos trinta pessoas sejam atendidas por dia no local.