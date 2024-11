Motorista perde o controle da direção enquanto dirigia na contramão e bate caminhão em árvore em Aquidauana

Três pessoas com idades não divulgadas ficaram feridos, na noite dessa quinta-feira (21), em Aquidauana, distante 141 quilômetros de Campo Grande, após o caminhão em que eles estavam colidir contra uma árvore às margens da pista.

Conforme o site local A Princesinha News, o motorista que conduzia o veículo estava na contramão, quando o condutor perdeu o controle da direção e bateu contra a árvore. Com o impacto, os ocupantes acabaram feridos.

Diversas equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para realizar o resgate dos homens, que foram encaminhados ao Hospital Regional de Aquidauana. Nenhum deles apresentava ferimentos de maior gravidade.

Como o veículo ficou na vegetação, o trânsito na região não precisou ser interditado até a retirada do veículo.

