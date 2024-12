Chuva de 45 milímetros em 30 minutos causa alagamentos em Paranaíba

Moradores de Paranaíba, distante 407 quilômetros de Campo Grande, foram surpreendidos por uma tempestade no final da manhã desta sexta-feira (29), causando alagamentos em diversas regiões da cidade.

Conforme o meteorologista Natálio Abraão, a chuva durou 31 minutos, quando caiu cerca de 45 milímetros. Além disso, os ventos atingiram os 52 km/h, derrubando algumas árvores no município. Ao todo, foram registradas 965 quedas de raios.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Paranaíba é uma das 12 cidades de Mato Grosso do Sul que estão sob alerta laranja de acumulado de chuva. Conforme o aviso, a chuva pode registrar queda de 30 a 60 milímetros em uma hora, ou de 50 a 100 milímetros ao longo do dia.

Por conta disso, há chance de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios. Os municípios presentes no alerta são: Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Selvíria e Sonora.

Confira vídeo da chuva abaixo:

