Clássico carioca e outros dois jogos movimentam a 32ª rodada do Brasileirão nesta terça-feira

A 32ª rodada do Campeonato Brasileiro segue nesta terça-feira (5) com três jogos, incluindo o aguardado clássico carioca entre Botafogo e Vasco, que acontece às 20h30 (horário de MS), no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. A partida promete fortes emoções, especialmente para o Botafogo, que pode aumentar sua vantagem na liderança do campeonato.

Com 64 pontos, o Botafogo está três à frente do segundo colocado Palmeiras, que perdeu o clássico contra o Corinthians por 2 a 0 na segunda-feira (40, oferecendo uma chance de ouro para o time carioca abrir ainda mais distância na ponta da tabela. Já o Vasco ocupa o nono lugar, com 43 pontos, e busca consolidar sua posição na parte de cima da tabela.

Para o confronto desta noite, o Botafogo, comandado pelo técnico Artur Jorge, deve ir a campo com a seguinte escalação: John, Vitinho, Adryelson, Barboza e Alex Telles, Gregore e Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada, Igor Jesus. O Vasco, sob o comando de Rafael Paiva, deve iniciar o jogo com: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Maicon (ou Léo) e Lucas Piton, Mateus Carvalho, Hugo Moura, Payet, Emerson Rodríguez, Puma Rodríguez e Vegetti.

Além do clássico carioca, outros dois jogos complementam a agenda da noite. O Bahia recebe o São Paulo, também às 20h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Ambos os times precisam da vitória para se afastar das zonas de risco. Já no Beira-Rio, em Porto Alegre, o Internacional enfrenta o Criciúma, tentando melhorar sua colocação no campeonato e garantir a permanência na Série A.

A rodada 32, que começou na última sexta-feira (1º), já contou com alguns resultados importantes: Fluminense 2×2 Grêmio, Bragantino 0x0 Cuiabá, Athletico-PR 1×2 Vitória, Juventude 0x3 Fortaleza e Corinthians 2×0 Palmeiras.

Onde assistir aos jogos

– Bahia x São Paulo – Premiere (20h30)

– Botafogo x Vasco – Globo e Premiere (20h30)

– Internacional x Criciúma – Premiere (20h30)

A rodada será encerrada nesta quarta-feira (6) com dois grandes jogos: Cruzeiro x Flamengo e o clássico mineiro entre Atlético-GO e Atlético-MG.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais