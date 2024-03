Terenos deve ter 4 pré-candidatos com disputa à cadeira de prefeito

Entre os prováveis concorrentes tem uma mulher e três homens

O cenário político até o momento em Terenos (MS), indica que o município, localizado a uma distância de aproximadamente, 27km da Capital, terá uma eleição disputada pela cadeira de prefeito da cidade. O município deve ter pelo menos quatro pré-candidatos na disputa, sendo uma mulher. São pré-candidatos: Henrique Wancura (PSDB), o ex-prefeito Sebastião Donizete Barraco, a vereadora Lucilha de Almeida (PP) e João Luciano Borges (Avante).

O primeiro pré-candidato já confirmado é o atual prefeito, Henrique Wancura (PSDB), que disputará a reeleição. O prefeito já sai com vantagem na disputa, por ter o apoio do governador do Estado, Eduardo Riedel e do ex-governador Reinaldo Azambuja, cabos eleitorais de peso. Além disso, o prefeito Henrique aposta no trabalho que realizou durante o seu primeiro mandato como prefeito.

“Assumimos uma prefeitura totalmente desorganizada e endividada, até mesmo com folha de pagamento atrasada. Hoje o município está em pleno desenvolvimento, prefeitura financeiramente organizada e entregando obras.

Investimentos em diversas áreas, principalmente em saúde e educação”, destaca o pré-candidato.

Sobre as possíveis alianças para a eleição de outubro, Henrique destaca que está conversando com alguns partidos, entre eles: PSD, PDT, Podemos e Republicanos. Quanto ao nome de quem será o seu vice, ele disse que seu grupo ainda está estudando as opções.

Segundo o prefeito, o foco da sua primeira administração foi a atuação nas áreas da saúde e educação. “Foram os maiores investimentos em saúde e educação da história do município. Nós reformamos todos os PSF, que são os postos de saúde, construímos mais dois. Terenos é um dos poucos municípios do estado que tem 100% de atendimento em saúde básica, no seu território. Estamos construindo em parceria com o Governo do Estado, um hospital de pequeno porte, esse investimento nunca teve aqui”, explica o pré-candidato e complementa.

“Em educação, estamos refazendo a terceira escola, isso é um investimento altíssimo, colocamos ar-condicionado em todas as escolas, trocamos todos os computadores, trocamos todos os móveis de todas as escolas”. Caso seja eleito para um segundo mandato, o pré-candidato tem como prioridade o investimento na infraestrutura. “No nosso segundo mandato pretendemos investir muito na parte de pavimentação, que a gente pretende junto com o Governo do Estado, atingir uma meta de 100%, tanto com esgoto sanitário, como pavimentação asfáltica, se tudo correr bem, até o final do segundo mandato. E, isso inclui a pavimentação, finalização da MS-352 (em andamento), e já temos o compromisso do governo de asfaltar a MS-355, que liga Terenos a Dois Irmãos”, disse Henrique.

O segundo pré-candidato é o ex-prefeito Donizete Barraco, que perdeu a disputa passada para o atual prefeito. Agora, pesquisas divulgadas apontam seu nome em segundo lugar na preferência do eleitor de Terenos. Não está definido por qual partido ele pode ser pré-candidato, na eleição anterior o ex-prefeito concorreu pelo DEM, que atualmente é União Brasil.

Disputa feminina

O terceiro nome apontado é da vereadora Lucilha de Almeida (PP), que foi a parlamentar mais votada na eleição passada. Ela, também, confirma que colocou o seu nome à disposição do PP (Partido Progressistas) para concorrer na eleição de 2024. “Coloquei meu nome à disposição. Mas, a pré-candidatura só será confirmada durante as convenções”, explica. Na sua avaliação, a disputa pela cadeira de prefeito será “fervorosa” no município. Mas, destaca que o momento é favorável a uma pré-candidatura feminina, pelo momento forte que as mulheres vivem na política. “Vivemos um momento muito forte da mulher na política. E, eu tenho essa vontade no coração de fazer mais, devolver mais para Terenos”, declara.

A pré-candidata, tem como propostas trabalhar: pela valorização dos servidores, trazer melhorias para o escoamento de produção, que inclui a melhoria das estradas, para área da saúde, com olhar especial para especialidades, qualificação dos jovens e atuar na economia e renda local, entre outros itens. “Minha gestão será focada na humanização da gestão” complementa Lucilha.

Lucilha e o prefeito Henrique terão os cabos eleitorais mais fortes na disputa, a ministra Tereza Cristina (PP) e o ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB), respectivamente. No entanto, como dizem os experientes em política, nada está decidido até o juiz apitar o final da partida.

Completa a lista de pré-candidatos, João Luciano Borges (Avante), que também já foi candidato na eleição anterior contra o prefeito atual. “Sou pré-candidato. Nosso cenário no momento é favorável, pois estamos buscando parcerias, fazendo visitas e estabelecendo alianças, nunca fugindo dos nossos princípios e buscando ser assertivo nas decisões. Nesse momento, estamos finalizando a janela eleitoral e a transição dos filiados, montando um grupo forte e coeso para as eleições 2024”, declarou João Luciano (Avante). Quanto o seu nome configurar entre os preferidos do eleitorado de Terenos, João atribui ao trabalho e comprometimento com os mesmos princípios. “Fui candidato nas eleições de 2020 e dei continuidade à caminhada desde então, esse percentual é reflexo do nosso trabalho, comprometimento e principalmente em continuar mantendo os princípios e valores estabelecidos e firmados na eleição passada”, declarou o pré-candidato.

Ao falar das suas propostas como pré-candidato, João Luciano, diz: “Para conhecer o município e a sua real necessidade tem que usar os serviços públicos ofertados por ele, por exemplo, sou terenense nascido e criado aqui nessa terra linda, próspera, de pessoas trabalhadoras e acolhedoras, tenho 2 filhos, sou casado, servidor público, somos produtores rurais, ou seja, não só conheço, mas vivo essa realidade. Meus 2 filhos estudam na rede municipal de ensino e minha esposa é professora, tenho propriedade para falar sobre educação, na saúde se pegar o histórico de atendimento meu e de minha família perceberá que usamos a saúde, comércio, emprego e renda, estradas rurais, ou seja, conheço não de ouvir falar, mas sim de viver isso. Amo essa terra e sonho em melhorar a vida de cada munícipe, fazendo uma Terenos mais justa e humana”.

O pré-candidato pontua ainda, que a gestão atual, não conseguiu responder aos anseios da população do município. “Como cidadão terenense, temos uma gestão que não tem prioridades, que é distante da população, inacessível, fria e calculista e, acredito que o preço do orgulho será pago na urna”, finalizou.

Eleitores

Segundo o TRE/MS, Terenos tem 12.722 eleitores, sendo 6.383 homens e 6.339 mulheres. Quanto à escolaridade: 491 eleitores são analfabetos, 975 (Lê e escreve), 3.933 possuem o ensino fundamental incompleto, 668 possuem o fundamental completo, 1.918 possuem o médio incompleto, 2.854 médio completo, 694 o ensino superior incompleto e 1.189 o superior completo.

De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o município tem 17,6 mil habitantes. O PIB da cidade é de cerca de R$ 761,2 milhões de reais, sendo que 44,2% do valor adicionado advém da agropecuária, na sequência aparecem as participações da administração pública (21,5%), dos serviços (19,7%) e da indústria (14,6%).Com esta estrutura, o PIB per capita de Terenos é de R$ 33,5 mil, valor inferior à média do estado, que é de R$ 50,1 mil.

Por Daniela Lacerda

