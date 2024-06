Conceito Cana Perene é destaque da Stoller no CanaTech 2024

Realizado em Minas Gerais, evento é referência técnica para todo o setor sucroenergético

O CanaTech Nacional 2024, maior evento técnico do setor sucroenergético, organizado pela MS Fernandes Consultoria Agrícola, acontece no dia 6 de junho em Uberaba (MG). A Stoller, uma empresa Corteva Agriscience, marcará presença com sua equipe técnica, promovendo a troca de conhecimento com produtores de cana, profissionais das usinas e especialistas de mercado.

Durante o CanaTech, a Stoller terá um estande e equipe técnica e comercial exclusiva para atender usinas e produtores de cana. A empresa apresentará um portfólio robusto, repleto de soluções e inovações, com destaque para o Conceito Cana Perene, um pacote de soluções de manejo que atendem às necessidades nutricionais da cultura em cada fase do seu ciclo de desenvolvimento, aumentando a rentabilidade e a longevidade dos canaviais com soluções nutricionais, biológicas e fisiológicas.

Neste período do ano, há colheita nas unidades produtivas do sudeste e centro-oeste brasileiro e também canaviais passando pela fase de desenvolvimento vegetativo em um momento em que o inverno se aproxima, onde o déficit hídrico e temperaturas inadequadas para o desenvolvimento da cana-de-açúcar podem interferir nas produtividades do canavial, sendo necessário preparar a planta com suporte nutricional e hormonal balanceado para passar por este período de estresse sem perder TCH e ATR.

Sobre a Stoller do Brasil

Com a missão de estar próximo do produtor rural e transformar o conhecimento em inovação frente aos desafios da rotina no campo, a Stoller, uma empresa Corteva Agriscience, completou 50 anos de atuação no Brasil em 2023. A multinacional está presente em 56 países, sendo líder mundial na nutrição e fisiologia vegetal, soluções que, integradas, possibilitam ao agricultor aproveitar o máximo potencial genético das plantas, obtendo elevados níveis de produtividade e construindo uma agricultura mais eficiente.