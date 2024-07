Polícia desarticula quadrilha de funcionários que desviava mercadorias de transportadora

A Polícia Civil desarticulou um grupo criminoso formado por funcionários de uma transportadora, acusados de desviar produtos da empresa fruto de compras on-line em Campo Grande e no interior do Estado.

De acordo com informações, o grupo aproveitava do acesso ao sistema da empresa, bem como do depósito, para furtar joias, celulares, vestimentas, perfumes e itens alimentícios.

A investigação descobriu que os funcionários davam baixa nas mercadorias para que constassem no sistema como entregues. Além disso, houveram vezes em que eles aproveitavam que mercadorias destinadas a outros Estados e entregues por equívoco no deposito, fossem furtados também, uma vez que ficavam meses sem destinação.

À Polícia, uma das investigadas contou que subtraiu celulares e joias, revendendo o produto em joalherias para que posteriormente pudessem ser derretidos. Somente no último mês, a mulher disse que furtou R$ 10 mil em produtos, repassando os materiais pela metade do preço constado em nota fiscal.

Parte dos suspeitos tiveram os contratos de trabalho reincididos e por não terem sidos descobertos em situação de flagrante, seguem em liberdade. A investigação continua para colher mais provas contra o grupo.