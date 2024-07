Justiça Eleitoral de MS fechará temporariamente postos de atendimento em Juti e Santa Rita do Pardo

A decisão tem o intuito de assegurar a continuidade e o acesso aos serviços eleitorais durante esse período

Conforme decisão estabelecida na Portaria 5/2024 do TRE-MS, a Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul fechará temporariamente os postos de atendimento em Juti e Santa Rita do Pardo.

A decisão tem o intuito de assegurar a continuidade e o acesso aos serviços eleitorais durante esse período.

Os eleitores de Juti deverão procurar o Cartório Eleitoral de Caarapó, situado na Avenida Dom Pedro II, 212, Centro, ou por meio do WhatsApp pelo número (67) 9 9877-8643. Já os eleitores de Santa Rita do Pardo devem ir até o Cartório Eleitoral de Brasilândia, localizado na Rua Bartolomeu Viana Cavalcante, 183, Jardim Camargo, ou entrar em contato pelo WhatsApp através do número (67) 9 9933-2122.

