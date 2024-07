Os Benefícios e caminhos para obter a cidadania italiana

A cidadania italiana é um dos status mais cobiçados no cenário global, oferecendo uma série de vantagens significativas. Entre os principais benefícios, destaca-se a possibilidade de viajar livremente por países da União Europeia sem a necessidade de visto, além de amplas oportunidades de estudo e trabalho. Além disso, a cidadania italiana proporciona uma conexão profunda com a rica herança cultural e histórica de uma das nações mais belas do mundo. Muitos se perguntam se têm direito a essa cidadania, que pode abrir portas tanto pessoais quanto profissionais.

O passaporte italiano conquistou o topo do ranking global de passaportes mais valorizados, de acordo com o Henley Passport Index de 2024. Este documento agora permite que seus portadores viagem sem a necessidade de visto para 194 países, facilitando o turismo internacional. Além disso, os cidadãos italianos desfrutam de privilégios em aeroportos, como a redução do tempo de espera em filas.

Segundo o Eurostat, os brasileiros estão entre as dez nacionalidades que mais conquistaram a cidadania italiana em 2022. Foram concedidas 25,9 mil cidadanias, representando um aumento de 26% em relação ao ano anterior. A maioria dessas cidadanias foi obtida na Itália e em Portugal.

“Obter a cidadania italiana traz uma série de vantagens significativas. Além de garantir o direito de viver e trabalhar legalmente na Itália e em outros países da União Europeia, os cidadãos italianos têm acesso a serviços de saúde de alta qualidade e educação pública gratuita. Em termos de viagens internacionais, os italianos desfrutam de facilidades na obtenção de vistos e isenção de diversas taxas, tornando suas viagens mais simples e econômicas”, explica Vinícius Gama, Fundador e CMO da empresa Pátria Cidadania.

A Pátria Cidadania, referência em processos de reconhecimento de cidadania italiana, oferece uma gama de serviços especializados para aqueles que buscam obter a cidadania italiana.

Vinícius conta um pouco de como começou “Em 2016, iniciei uma jornada empreendedora ao estabelecer a Pátria Cidadania, uma empresa focada em auxiliar famílias de origem ítalo-brasileira a conquistar a cidadania italiana,e ao mesmo tempo eu atuava no mercado corporativo, dividir meu tempo entre essas duas realidades me proporcionou uma experiência única e valiosa”.

A Pátria Cidadania é uma empresa especializada em serviços relacionados ao reconhecimento da cidadania italiana. Seus principais serviços incluem: Processos judiciais: A Pátria Cidadania oferece assistência completa em processos legais para o reconhecimento da cidadania italiana.

Consultoria para emissão de passaportes: Eles orientam e dão suporte na obtenção de passaportes italianos. Atualizações no AIRE: A empresa auxilia na atualização do registro no Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), um procedimento essencial para cidadãos italianos que residem fora da Itália.

