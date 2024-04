Acidente em Três Lagoas deixa criança ferida e duas mulheres hospitalizadas

Uma colisão envolvendo duas motocicletas na madrugada deste sábado (27) deixou uma criança de nove anos ferida e duas mulheres hospitalizadas, na cidade localizada a 338 quilômetros de Campo Grande. O acidente ocorreu na Avenida Raphael de Haro, por volta da meia-noite, quando as duas mulheres, cada uma em uma motocicleta, seguiam pela via.

A criança, que seria sobrinha de uma delas, estava na garupa de uma das motos, quando, de acordo com relatos do site JP News, as duas motocicletas se chocaram, provocando o arremesso das vítimas ao chão. Os serviços de emergência foram imediatamente acionados, com equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se deslocando para o local do acidente.

A criança, que gritava de dor, foi socorrida com suspeita de fratura no fêmur, enquanto as duas mulheres apresentavam ferimentos no rosto, braços e pernas. Uma delas também foi encaminhada com suspeita de fratura na tíbia. As autoridades estão investigando as circunstâncias do acidente para determinar as responsabilidades envolvidas. A criança e as duas mulheres feridas recebem os cuidados necessários no hospital.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: