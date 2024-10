Casa pega fogo em Campo Grande após botijão de gás explodir

Na tarde de ontem (21), uma residência localizada na Vila Nhánhá pegou fogo após um botijão de gás explodir, depois de ser trocado.

Uma das moradoras fazia comida no momento da explosão e teve queimaduras no braço. Ela foi encaminhada até a Santa Casa da Capital.

De acordo com informações, além da mulher, também estavam na casa duas crianças e dois idosos, mas como estavam em outro cômodo não foram atingidos pelas chamas.

Uma idosa que estava acamada precisou ser levada até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento Leblon), apenas para ser examinada devido as condições de saúde.

Militares do Corpo de Bombeiros do Guanandi foram acionados para apagar as chamas.

Além da cozinha, os corredores da casa, paredes, teto e banheiro foram consumidos pela fumaça.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram