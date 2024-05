Polícia captura quatro suspeitos de morte de adolescentes em Campo Grande

As mortes de dois adolescentes, ambos de apenas 13 anos, possivelmente envolvendo uma disputa pelo tráfico de drogas, abalou toda a população de Campo Grande, sobretudo, a região do Bairro Aero Rancho, na zona sul de Capital, onde os crimes aconteceram. Até o momento, cinco indivíduos estão envolvidos no crime, com quatro deles sob custódia e um ainda foragido.

Silas Ortiz Grizahay e Aysla Carolina de Oliveira, foram alvejados e mortos a tiros, na noite de sexta-feira (3), no bairro Jardim das Hortênsias, por dois homens que chegaram em uma motocicleta, atirando em direção aos adolescentes. O verdadeiro alvo dos disparos foi baleado na perna.

Conforme o boletim de ocorrência, Silas teria sido atingido com um tiro nas costas e Aysla na face, pescoço e braço. No local do crime foram recolhidos 14 capsulas de munição 9 mm e 2 projetis do mesmo calibre. Os dois foram levados por parentes para a Unidade de pronto Atendimento (UPA) Aero Rancho, mas morreram ao chegarem na unidade de saúde.

Os jovens foram alvejados por uma dupla em uma motocicleta que chegou atirando, buscando um homem que estaria vendendo drogas nas proximidades. No entanto, o alvo dos disparos correu em direção à casa onde os adolescentes se encontravam, resultando em uma tragédia sem precedentes.

Equipes do Grupo de Operações e Investigações (GOI), Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras) e Batalhão de Choque prenderam dois dos três suspeitos envolvidos na morte das crianças. Rafael Mendes de Souza, 18 anos, conhecido como ”Jacaré’, que teria participado do crime emprestando sua residência para que os detalhes do plano fossem combinados. Com Rafael a polícia apreendeu uma arma calibre 38 .

Nicollas Inacio Souza da Silva, 18 anos, que pilotava a motocicleta no momento do crime, também foi preso. Com ele a polícia encontrou a motocicleta utilizada no crime, que tem registro de roubo e um revólver calibre 357. Mas de acordo com a polícia, não foi dela que saíram os disparos que atingiram e mataram os adolescentes. Nicollas confessou sua participação no crime. George Edilton Dantas Gomes, de 40 anos, também foi preso por ter transportado os suspeitos após o crime.

Conforme informações da polícia, o mandante do atentado, foi identificado como Kleverton Bibiano Apolinário da Silva, de 22 anos, foi localizado na Penitenciária Estadual Masculina de Segurança Máxima, após a polícia acessar o celular de outros suspeitos.

João Vitor de Souza Mendes, de 19 anos, apontado como o atirador, continua foragido, enquanto as equipes da Polícia Civil e Militar seguem em diligências para localizá-lo.

