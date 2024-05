Dois adolescentes são mortos por engano na Capital

Na noite de sexta-feira (03), dois adolescentes de 13 anos foram mortos por engano ao serem baleados. O incidente ocorreu no Bairro Aero Rancho.

As vítimas foram atingidas por uma dupla que estava em uma motocicleta e começou a disparar. Os atiradores tinham como alvo um homem na calçada de uma residência ao lado da casa onde os adolescentes estavam. A menina foi atingida na boca e o menino no tórax. O alvo dos disparos conseguiu fugir.

Ambos receberam atendimento médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Corpo de Bombeiros, mas não resistiram devido à gravidade dos ferimentos. A menina faleceu na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Bairro Aero Rancho e o menino na Santa Casa.

A dinâmica do incidente ainda está sendo investigada pela Polícia Civil. Equipes do BPChoque (Batalhão de Choque da Polícia Militar) estão em busca dos autores do atentado, mas até o momento não há informações sobre a prisão dos suspeitos.

