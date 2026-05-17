Polícia aponta vingança como motivação de ataque que matou criança de 2 anos no Jardim Noroeste

A Polícia Civil apontou que o ataque a tiros que matou um menino de 2 anos no Jardim Noroeste, em Campo Grande, foi motivado por vingança após uma briga em uma conveniência. O alvo dos disparos seria um homem envolvido na confusão, mas os tiros acabaram atingindo a criança, a mãe dela e outras duas pessoas.

Conforme a investigação, a sequência dos fatos começou após uma discussão entre Mayke Joulson dos Anjos Campos e Thayanne de Souza Lima com frequentadores do estabelecimento. Depois da confusão, o casal deixou o local em uma Fiat Toro vermelha.

Ainda segundo as informações, pouco tempo depois, Adriel Dias dos Santos e Gislaine Maria de Souza passaram três vezes em frente à conveniência utilizando o mesmo veículo, monitorando a movimentação no local.

Na sequência, Mayke e Thayanne retornaram em uma motocicleta Honda Bros vermelha. Mayke estava na garupa e começou a atirar contra as pessoas que estavam em frente à conveniência.

O menino de 2 anos, que estava acompanhado da mãe, foi atingido na cabeça. A criança chegou a ser socorrida para a UPA Tiradentes, mas morreu pouco depois. A mãe dele também foi baleada no tórax.

Ainda conforme a investigação, Thayanne confessou participação no crime e afirmou que sabia que Mayke retornaria ao local para “se vingar” das pessoas envolvidas na briga. Ela também confirmou que pilotava a motocicleta usada no ataque.

A Polícia Civil aponta que Adriel e Gislaine deram apoio logístico para a execução do crime e para a fuga dos envolvidos. A motocicleta utilizada no atentado foi encontrada escondida na residência do casal.

Os quatro suspeitos foram presos em flagrante e devem responder por homicídio qualificado por motivo fútil, homicídio qualificado com emprego de arma de fogo de uso restrito, tentativa de homicídio e associação criminosa.