Vídeo: chuva forte atinge bairros de Campo Grande e frente fria favorece tempestades

A chuva forte chegou em Campo Grande no fim da manhã deste domingo (17) e atingiu bairros de diferentes regiões da Capital. As pancadas começaram ainda nas primeiras horas do dia, mas se intensificaram por volta das 11h.

Nos bairros São Francisco e Coophatrabalho a chuva veio acompanhada de trovões.

Também houve registro de chuva nos bairros Maria Aparecida Pedrossian, Jerusalém, Santa Emília, São Conrado, Santo Amaro e Jardim Imá.

Já na regão do Santo Antônio, um video no perfil do Campo Grande Mil Grau mostra a rua Eunice Weaver completamente alagada.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), a previsão indica ocorrência de chuvas intensas, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento em diversas regiões do Estado.

Conforme o órgão, a instabilidade é provocada pelo avanço de uma nova frente fria, aliado ao transporte de ar quente e úmido, além da atuação de cavados atmosféricos, condições que favorecem a formação de tempestades.

A recomendação é para que a população redobre a atenção durante as chuvas, principalmente em áreas com risco de alagamentos e ventos fortes.