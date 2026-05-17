Gerente de bar morre após ser baleada durante discussão por conta em Nova Andradina

Foto: Jornal da Nova
Foto: Jornal da Nova

Kelly Laura morreu na tarde de sábado (16), no Hospital Regional de Nova Andradina, após ser baleada durante uma discussão por pagamento de conta em um bar da cidade, localizada a 280 quilômetros de Campo Grande. O crime aconteceu na madrugada de sexta-feira (15).

Segundo o delegado Caio Bicalho, da SIG (Seção de Investigações Gerais), um grupo de amigos chegou ao estabelecimento por volta das 22h e consumiu bebidas alcoólicas durante a noite.

“O grupo de amigos teria chegado por volta de 22h e, às 2h da madrugada de sexta-feira, teriam decidido ir embora do local. No momento em que decidiram, teria ocorrido o desentendimento do autor com a vítima, que é a gerente do estabelecimento, acerca dos valores devidos”, explicou o delegado ao site Jornal da Nova.

Após a discussão, o suspeito, de 32 anos, deixou o local e retornou minutos depois sozinho e armado.

Câmeras de segurança registraram o momento em que Kelly corre tentando se esconder nos fundos do bar antes dos disparos.

A vítima foi atingida pelos tiros e socorrida pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Regional de Nova Andradina. No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde de sábado.

Após o crime, equipes da SIG iniciaram as investigações, ouviram testemunhas e solicitaram a prisão preventiva do suspeito.

 

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